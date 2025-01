Especialistas em aviação veem “algo mais sinistro” na queda do avião sul-coreano que matou 179 pessoas: “É improvável que o pássaro tenha caído…”

A Coreia do Sul sofreu o pior desastre aéreo da sua história na semana passada: 179 pessoas morreram a bordo de um voo da Jeju Air. Relatórios preliminares indicam que o trem de pouso apresentou defeito e não foi acionado, possivelmente devido a uma colisão com um pássaro. Nenhuma causa oficial foi dada para o acidente e a investigação continua em andamento. No entanto, os especialistas observaram que colisões com pássaros que causam mau funcionamento de sistemas importantes durante o voo são raras.

“Suspeito que os relatórios iniciais indicaram que uma colisão com pássaros ou o clima podem ter sido um fator contribuinte, mas para mim é bastante improvável que uma colisão com pássaros por si só seja suficiente para derrubar um avião ou prever que o trem de pouso não possa terra. estar operacional”, disse o especialista em aviação Ron Bartsch ao Hoje mostrar.

Ele também abordou a possibilidade de haver “algo mais sinistro a bordo” que causou a falha do motor e o subsequente acidente. Nine News também o citou dizendo que o piloto “teria conhecido o alto risco de pousar sem a disponibilidade de impulso reverso ou flaps para desacelerar o avião”.

Usuários de redes sociais e ex-pilotos levantaram diversas questões sobre o incidente, com muitos observando que a falha do trem de pouso só ocorreu em caso de “danos estruturais catastróficos”. Os pesquisadores estão atualmente examinando as colisões com pássaros e as condições climáticas como possíveis fatores para o mau funcionamento.

O Boeing 737-800 pousou no Aeroporto Internacional de Muan no domingo, depois que ambos os motores falharam. Ele bateu em uma parede de cimento depois de derrapar para fora da pista e explodiu em uma bola de fogo. O voo transportava 181 passageiros e tripulantes da Tailândia para a Coreia do Sul quando emitiu um pedido de socorro desesperado às 8h59. Relatórios citando o Ministério dos Transportes disseram que ele havia declarado “ataque de pássaros, ataque de pássaros” durante esta mensagem.

“Não é comum que um ataque com pássaros cause a falha de ambos os motores da aeronave, mas parece que pode ter sido o caso aqui. “Um avião pode operar normalmente com apenas um motor… mas aqui ambos poderiam ter falhado”, disse Goo Nam-seo, professor aeroespacial da Universidade Konkuk.

(Com contribuições de agências)

