Especialistas em conservação da natureza foram premiados no Okrug Autônomo de Nenets

Ou mais precisamente, os funcionários do Centro de Gestão da Natureza e Proteção Ambiental. A cerimónia dedicada ao 10º aniversário da criação da instituição pública teve lugar na sala de reuniões da administração do Okrug Autónomo de Nenets.

Por muitos anos de trabalho cuidadoso e alto profissionalismo, o vice-diretor Alexander Eshmetov, a engenheira do departamento de uso do subsolo Elena Kolosova, a economista líder Victoria Chuprova, o diretor florestal de Nenets Anton Khabarov e a chefe do departamento de educação ambiental Natalya Pepentseva receberam certificados de honra. da Assembleia de Deputados do Okrug Autônomo de Nenets, informa o site oficial da Assembleia de Deputados do Okrug Autônomo de Nenets.

Cartas de agradecimento do parlamento distrital foram entregues ao engenheiro do departamento de proteção ambiental Dmitry Anufriev, à contadora-chefe Anna Medvedeva, à economista Nina Morozova, à engenheira de conservação e proteção das florestas da floresta Nenets Ilya Pronin.

O presidente do parlamento distrital sublinhou a importância dos especialistas do centro que desenvolvem actividades no domínio da protecção ambiental, aproveitamento do subsolo e educação ambiental, e dirigiu-se a eles desejando-lhe todo o sucesso e trabalho frutífero.