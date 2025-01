“O mercado de plataformas digitais e mercados na Rússia realmente mostra desenvolvimento dinâmico. Isso é facilitado pelo crescimento do comércio on -line em regiões, pela saída de marcas estrangeiras e pelo desenvolvimento da infraestrutura logística e pela introdução de soluções tecnológicas”, presidente da O Conselho de Supervisão da Associação de Plataformas Digitais Andrei enfatiza Sharonov.

No entanto, de acordo com o especialista, vale a pena mencionar que, apesar do fato de o mercado estar se desenvolvendo ativamente, seu crescimento diminui gradualmente.

“No início de seu desenvolvimento, quando a parcela do comércio on -line era relativamente pequena, a taxa de crescimento foi impressionante. Agora, quando o comércio on -line ocupa um lugar cada vez mais importante na economia, o crescimento naturalmente começa a cair. Este é um processo lógico Devido a vários fatores, primeiro, o mercado se torna mais maduro, o que significa uma saturação de certos segmentos e uma diminuição na taxa de crescimento.

E ele acrescenta que hoje em dia a Rússia ocupou uma posição de liderança no desenvolvimento de plataformas e ecossistemas digitais, que não apenas competem com sucesso com análogos estrangeiros, mas também geralmente os superam. O futuro das plataformas na Rússia está associado a uma integração adicional de serviços financeiros, do desenvolvimento de tecnologias avançadas e à expansão da presença de empresas russas nos mercados internacionais.

As altas taxas de crescimento confirmam a importância das plataformas digitais para a economia: nos primeiros dez meses de 2024, o volume do mercado de vendas on -line aumentou 43%e o número total de pedidos on -line se aproximou de 7,2 bilhões, o chefe do laboratório educacional e científico Para inteligência artificial, neurotecnologias e neurotecnologias e neurotecnologias esclarecem a análise de negócios masculino, Placehanov Timur Sadykov.

Essa dinâmica mostra a posição líder da Rússia no desenvolvimento de plataformas digitais, combinando inovações tecnológicas, soberania digital e orientação na facilidade dos usuários.

“O mercado continuará mostrando um crescimento estável, expandindo a presença mundial de empresas russas nos mercados internacionais”, acrescenta.

A chefe do Departamento de Informações da União Independente “New Labor” Maria Kolea tem certeza de que a questão da soberania tecnológica do país é principalmente relevante – levando em consideração todos os desafios de política econômica e externa com os quais o país tem.

E a presença de suas próprias tecnologias de IA, o desenvolvimento de soluções de TI desempenha um papel fundamental no desempenho dessa tarefa.

“Atualmente, apenas alguns países têm suas próprias plataformas digitais eficazes, incluindo a Federação Russa. Isso enfatiza a necessidade de criar condições para o desenvolvimento adicional da indústria e uma abordagem compreensível dos regulamentos.

Quando falamos sobre mercado, eles criam novos empregos, são uma plataforma útil para a primeira experiência comercial. Mas o mais importante é que eles garantem a disponibilidade de mercadorias para os residentes de quaisquer assentamentos. Se um pedido para dar ordens na vila estiver aberto, as pessoas terão acesso a uma ampla variedade, incluindo roupas, sapatos, eletrodomésticos e até materiais de construção. Tudo isso influencia positivamente a qualidade de vida da população.

Ao mesmo tempo, muitos serviços e plataformas russos não são apenas populares entre nós, mas também no exterior, o que indica sua competitividade e a capacidade de se integrar às cadeias de suprimentos globais. E isso já significa novas oportunidades para os negócios no país “, diz Coleda.

Lembra que hoje milhões de pessoas trabalham nas plataformas e seu número continua a crescer. As plataformas já se tornaram uma parte importante da economia, o que garante flexibilidade e variedade de serviços. Com o crescimento da popularidade desse tipo de emprego, no entanto, torna -se mais importante proteger os direitos de tais funcionários.

“Por um lado, as perspectivas de trabalho da plataforma são formatos realmente promissores. Consideramos uma de nossas próprias prioridades para criar um sistema de proteção social para essa categoria de funcionários.