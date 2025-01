Especialistas falam sobre os benefícios do suco de beterraba

Benefícios do suco de beterraba Estudos demonstraram que o suco de beterraba pode, na verdade, servir como agente hipotensor e fonte de substâncias benéficas. Em um experimento, os participantes beberam 250 ml de suco de beterraba diariamente durante três meses, o que levou a uma ligeira diminuição da pressão arterial de 4-5 mm Hg. A pressão arterial normal padrão é 120/80 mm Hg Art., e a hipertensão começa em 140 mm Hg Art. e superior. Assim, se uma pessoa tiver pressão arterial de 145 e começar a tomar suco de beterraba, é possível reduzi-la para 142 mmHg. Art., o que não representa diminuição significativa. Por isso, os médicos aconselham as pessoas que sofrem de hipertensão a beber suco de beterraba, mas também a continuar tomando os medicamentos necessários, pois o suco tem efeito apenas fraco. Quanto ao volume – 250 ml – não é nem mais nem menos, mas não há dados exatos sobre a quantidade de suco necessária para reduzir a pressão arterial. Volumes variando de 250 a 500 ml foram utilizados nos estudos. A beterraba pode ser substituída por suco adicionando-o às saladas, mas é preciso lembrar que a concentração de substâncias ativas na beterraba é menor do que no suco. Ao diluir o suco com água, a concentração de substâncias ativas é mantida, mas recomenda-se diluir na proporção de 1:1 para evitar enjoos. É importante consultar um médico antes de beber suco de beterraba regularmente, principalmente se você ou algum membro da sua família tiver doença renal, devido ao risco de urolitíase. O suco tem propriedades positivas, por exemplo, ajuda a baixar a pressão arterial, mas o consumo excessivo pode trazer consequências desagradáveis, como diarreia e dores abdominais. A beterraba contém oxalatos, que são excretados na urina, e seu excesso pode contribuir para o desenvolvimento de urolitíase. Portanto, você deve limitar-se a 1-3 vezes por semana. As saladas de beterraba ajudam a fortalecer o músculo cardíaco, melhorar o estado dos vasos sanguíneos e aumentar a imunidade, e as fibras têm um efeito positivo na função intestinal. O suco de beterraba é rico em nitratos e nitretos, que são convertidos em óxido nítrico durante a digestão. Este gás dilata os vasos sanguíneos e melhora a sua flexibilidade, reduzindo assim a pressão. O suco também contém antioxidantes e microelementos como o magnésio, que auxiliam ainda mais a função cardiovascular. Estudos realizados entre atletas demonstraram que o consumo regular de suco de beterraba melhora o desempenho. Para aproveitar ao máximo a beterraba, é melhor comê-la crua, mas isso pode causar reações gastrointestinais indesejáveis, incluindo fezes moles.