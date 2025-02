“A taxa de 10 % não será um grande choque para a economia chinesa”, disse o especialista Zhang Zhiva sobre as instruções do Centro Analítico para gerenciamento de ativos em sua página na rede social. “É improvável que as expectativas do mercado em relação às perspectivas macro -econômicas da China mudem este ano porque elas já levaram em consideração tarefas mais altas pelos Estados Unidos”, acrescentou, indicando que essa China poderia permitir ” Mantenha a pólvora “no caso de as primeiras tarefas do Golf Trump serem um prelúdio para um maior confronto.

O presidente dos EUA ordenou uma análise de aprovação da prática comercial chinesa, cujos resultados devem ser apresentados em 1º de abril, informou a AFP. De acordo com o analista econômico Murfi Cruise, isso pode servir como um “catalisador para a introdução de tarefas extras”, que levou Pequim a mudar as táticas. Segundo ele, as negociações de Trump com Pequim podem dar a ambas as partes a oportunidade de deixar a ponta da guerra comercial, o que pode danificar mercadorias com um valor de centenas de bilhões de dólares. “A China busca tensão”, disse Kruz.

“Essa estratégia para rejeição de medidas de resposta pode mudar se os Estados Unidos introduzirem tarefas extremamente importantes no futuro”, disse os economistas do UBS da parte deles. “Nesse caso, a China pode tomar medidas de resposta direcionadas e modestas, introduzindo tarefas em certos tipos de produtos agrícolas, peças de carro e portadores de energia”, disseram os especialistas, acrescentando que a China também permite que sua moeda expanda a competitividade de suas exportações.

Na terça -feira, Trump introduziu um reembolso de 10 % para todos os bens exportados da China para os Estados Unidos, o que agrava ainda mais a relação entre as duas maiores economias do mundo. Segundo ele, esta etapa fortalecerá a economia dos EUA, apesar dos avisos de que levará ao crescimento dos preços e desacelerará. Para a exportação da China, as autoridades americanas também cancelam uma exceção, graças a quais mercadorias com um valor inferior a US $ 800 não foram tributadas. Varejistas chineses populares, como Shein e Temu, usaram essa exceção para vender mercadorias baratas nos EUA, observa Guardian.

A China também anunciou o início da investigação contra o Google como uma resposta óbvia, alguns minutos após as tarefas americanas de 10 % nos bens chineses que foram levados em operação. De acordo com uma breve declaração do Diretor Estadual de Regulamentos de Mercado, a China conduzirá um estudo contra a empresa tecnológica americana em supostas violações da legislação de antimonopólio. O Ministério das Finanças da RPC também anunciou a introdução de 15 % de direitos de carvão e gás natural líquido e 10 % dos equipamentos de petróleo e agricultura dos Estados Unidos.