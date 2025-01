Especialistas nos dizem como remover odores da sua máquina de lavar

Mas escolhendo carros com modos avançados e programas modernos, ainda não estamos imunes ao desconforto. Por exemplo, devido ao aparecimento de um odor desagradável no carro. Como você se livra disso?

Por que pode haver um odor desagradável na máquina de lavar?

Foto: iStock

“Um odor desagradável pode surgir em qualquer máquina de lavar, mesmo nas mais caras”, diz Daniil Kulakov, consultor de vendas de uma loja de eletrodomésticos. “As principais razões para isso são: água dura, baixas temperaturas de lavagem, qualidade dos pós e funcionamento incorreto do equipamento.”

Vejamos cada um desses motivos. Por que isso causa um odor desagradável?

Água dura

Indicadores de dureza da água:

se tiver menos de 2 graus de dureza, essa água é adequada para uma máquina de lavar, e os detergentes em pó e os condicionadores removem bem a sujeira.

se tiver menos de 2 graus de dureza, essa água é adequada para uma máquina de lavar, e os detergentes em pó e os condicionadores removem bem a sujeira. a partir de 10 graus de dureza – filtros são recomendados. Será difícil conseguir o efeito de branqueamento e enxágue de alta qualidade da roupa. Se houver muitos sais de cálcio e magnésio na água (a partir de 10 graus), durante a lavagem eles se misturarão com gordura, sujeira e detergentes, e essa mistura se depositará nas paredes da máquina de lavar. É isso que dá origem ao “aroma” desagradável.

Lave em baixa temperatura

A próxima razão igualmente importante para o odor é a baixa temperatura de lavagem. Muitas donas de casa costumam ativar o modo de lavagem econômica, ou seja, a água esquenta apenas até 30-40 graus. Se você usar o modo acelerado, depois que a água esquentar, é hora de enxaguar e torcer.

Portanto, a gordura e a sujeira das roupas simplesmente não têm tempo de se decompor. Eles permanecem nos mecanismos da máquina e se acumulam. Esta é a causa do odor desagradável.

Qualidade dos detergentes

Pós, cápsulas e condicionadores também fazem o seu trabalho. Concordo que não prestamos muita atenção à origem e composição dos detergentes, ao seu prazo de validade, que também existe. Levamos em consideração o preço ou a marca anunciada.

E muitas vezes acontece que nem tudo é tão otimista. Por algum motivo, o pó formou um caroço (talvez o prazo de validade já tenha passado) e ficou preso em algum lugar do tambor. Exala um odor desagradável.

Filtro

O cheiro também pode aparecer devido a um filtro de drenagem entupido. Precisamos pensar: verificamos sempre com cuidado os bolsos das roupas que vamos lavar? Caso contrário, tudo irá parar no filtro de drenagem, onde se acumulará, apodrecerá e cheirará mal.

Operação inadequada

Existem dois problemas associados ao uso indevido.

1. Enquanto aguarda a lavagem, a roupa suja não fica guardada no cesto, mas sim diretamente no tanque da máquina. Sujeira e graxa se acumulam e ficam velhas.

2. Após a lavagem, o proprietário fecha imediatamente a porta da máquina sem ventilar o móvel. Isso também causa o aparecimento de odores.

Como remover odores da sua máquina de lavar

Vamos dar uma olhada em como eliminar odores.

Serviço de lavagem

Foto: iStock

Lavagem de serviço é operar uma máquina de lavar sem roupa e sabão em pó. É utilizado para limpar a mangueira de drenagem, tambor e remover odores desagradáveis. E todos os resíduos de sujeira e graxa se acumulam no tambor e na mangueira de drenagem.

Primeiro selecionamos o modo. Como diz Daniil Kulakov, todas as informações sobre lavagem de serviço estão nas instruções da máquina. Mas se você perder o controle de repente, tudo bem. Não é tão complicado.

1. Selecione o ciclo mais longo e a temperatura máxima. Melhor – pelo menos 60 graus. E lembre-se: o programa não deve incluir fase de pré-lavagem.

2. Escolha um detergente eficaz. É melhor com água sanitária, porque nosso principal objetivo é destruir bactérias, diversos microrganismos patogênicos.

3. Despeje o produto na bandeja. Vamos ligar a máquina. Após concluir o trabalho, ventile bem o tambor. Este procedimento é recomendado uma vez por mês.

Experiência pessoal! Irina Moskvina, mãe de três filhos, dona de casa:

“Tenho filhos de um ano e meio, três e quatro anos e tenho que lavar roupa todos os dias. Comemos, brincamos – e novamente temos que trocar de camisa, macacão e terno. um odor desagradável, mas tudo pode ser consertado. Precisamos fazer uma lavagem de serviço – sem roupa, com água em alta temperatura, todas as estruturas internas ficarão perfeitamente lavadas e o carro ficará como novo novamente.

Métodos tradicionais

Foto: iStock

Se você não consegue se livrar do odor desagradável da sua máquina de lavar usando um ciclo de lavagem, não se preocupe. Existem remédios populares bastante aceitáveis.

Vinagre

Despeje duas colheres de sopa de vinagre no recipiente do pó. Optamos por uma lavagem longa a 90 graus. E iniciamos o mecanismo. Após dez minutos, pausamos a máquina. Deixe esta solução de vinagre quente no carro por uma hora. Depois enxaguamos abundantemente. Você pode enxaguar duas vezes. Em seguida, ventile bem a máquina e deixe o tambor secar.

Refrigerante

É muito eficaz no combate a diversos bolores e fungos.

É muito eficaz no combate a diversos bolores e fungos. Despeje 5-7 colheres de sopa de refrigerante no compartimento de pó.

Despeje 5-7 colheres de sopa de refrigerante no compartimento de pó. Ativamos o modo econômico e a temperatura é de 30 graus, não superior.

Ativamos o modo econômico e a temperatura é de 30 graus, não superior. Rolado.

Rolado. Em seguida, adicione uma colher de sopa de vinagre e ligue a máquina uma segunda vez. Mas para o vinagre a temperatura deve ser duas vezes maior: 60 graus.

Em seguida, adicione uma colher de sopa de vinagre e ligue a máquina uma segunda vez. Mas para o vinagre a temperatura deve ser duas vezes maior: 60 graus. Após a lavagem, ventile bem a máquina.

Ácido cítrico

Um método de limpeza testado em chaleiras.

Coloque duas colheres de sopa de ácido cítrico no recipiente do pó. Ativamos o modo de lavagem de serviço, que finalizamos com o enxágue.

Sulfato de cobre

Um bom remédio contra vários tipos de patógenos, que pode ser adquirido, por exemplo, em mercados ou lojas de ferragens.

Dissolva algumas colheres de vitríolo em um litro de água.

Dissolva algumas colheres de vitríolo em um litro de água. Molhamos um pano macio e limpamos as peças da máquina.

Molhamos um pano macio e limpamos as peças da máquina. Despeje o líquido restante no tambor e ligue a lavagem de serviço.

Produtos químicos domésticos

Londres

Você também pode usar produtos químicos domésticos para remover odores da máquina de lavar. Um dos mais eficazes é o Londix. A pólvora russa remove odores e limpa barris, mangueiras e elementos de aquecimento.

Deve ser usado da seguinte forma:

Primeiro lave o dispensador de detergente, o filtro da máquina de lavar e as vedações de borracha da escotilha de carregamento.

Primeiro lave o dispensador de detergente, o filtro da máquina de lavar e as vedações de borracha da escotilha de carregamento. Coloque um saco em um tambor vazio e gire o programa de lavagem de algodão para 60 graus.

Coloque um saco em um tambor vazio e gire o programa de lavagem de algodão para 60 graus. Após a lavagem, deixe a escotilha de carregamento aberta para permitir que ela areje e seque completamente.

Não contém cloro, antibacteriano. Um pacote contém 6 sachês, suficientes para 6 meses. Preço – 640 rublos.

Conselhos de especialistas! Philip Kosyrev, consultor de mercado:

“Se algum odor desagradável permanecer na máquina de lavar após o primeiro uso do Londix, verifique o estado do elástico e remova qualquer sujeira e mofo. Desmonte a caixa do ar condicionado e o filtro da máquina de lavar, limpe e enxágue também. Verifique se ainda há água na curva em forma de U da mangueira e ligue a máquina novamente com o pó.

Traço

Os consultores recomendaram vários produtos químicos domésticos mais eficazes para remover odores desagradáveis ​​da máquina de lavar. Se Londix for um pó, então Tiret é um gel espesso. Dissolve bem a sujeira e a gordura e remove resíduos de detergente.

A tecnologia para seu uso é a seguinte:

Primeiro despeje um pouco de gel na esponja e limpe o pó e o compartimento do abrilhantador.

Primeiro despeje um pouco de gel na esponja e limpe o pó e o compartimento do abrilhantador. Em seguida, o conteúdo da garrafa é completamente despejado nela – 250 mililitros.

Em seguida, o conteúdo da garrafa é completamente despejado nela – 250 mililitros. A lavagem está regulada para 60 graus.

Segundo os fabricantes do gel, essa limpeza deve ocorrer uma vez a cada seis meses. O preço varia de 300 a 400 rublos.

IkoL

Outro bom produto para remover odores desagradáveis ​​de uma máquina de lavar são as cápsulas IkoloL. Eles removem gordura e sujeira e têm efeito antibacteriano. Este é um produto biodegradável.

As regras de aplicação são um pouco diferentes aqui:

Primeiro coloque dois comprimidos no tambor e deixe a máquina funcionar por 15 minutos.

Primeiro coloque dois comprimidos no tambor e deixe a máquina funcionar por 15 minutos. Então paramos por meia hora. É durante este período que as substâncias ativas dissolvem a sujidade e os depósitos.

Então paramos por meia hora. É durante este período que as substâncias ativas dissolvem a sujidade e os depósitos. Em seguida, escorra a água e ative o modo autolimpeza ou enxágue com mais duas pastilhas e um guardanapo para coletar a sujeira. Só usamos quatro comprimidos ao mesmo tempo pela primeira vez, depois disso dois são suficientes.

As pastilhas realmente limpam o tambor da máquina de lavar. Preço – cerca de 400 rublos.

Limpe todas as peças da máquina de lavar

Você precisa limpar as peças da sua máquina de lavar se seguiu nossos conselhos (realizou um serviço de manutenção, usou remédios populares ou produtos químicos domésticos), mas não obteve nenhum resultado. Então provavelmente há sujeira e mofo em algum lugar dentro. As peças precisam ser limpas. Mas aqueles que nós mesmos conseguimos e que não quebram nada na máquina.

1. Comecemos pelo recipiente do pó e do abrilhantador. Vamos tirá-lo. Talvez a espuma do sabão tenha se acumulado lá. É necessário enxaguar bem com pincel, diluir a pasta de refrigerante e aplicar nesta parte. Depois enxágue tudo bem e deixe secar.

Foto: iStock

Conselhos de especialistas! Philip Kosyrev, consultor de mercado:

“Você deve estabelecer como regra retirar o recipiente de pó após cada lavagem, enxaguar, limpar os resíduos de sabão, depois secar e colocar de volta no lugar.”

2. O próximo detalhe que muitas vezes não olhamos é o filtro de drenagem. Está localizado na parte inferior da máquina, sob a porta principal, e é fechado por uma tampa. É aqui que se acumulam sujeira e alguns resíduos de sacolas de roupas que não percebemos.

Primeiro você precisa colocar um recipiente sob o filtro de drenagem para evitar que a água caia no chão. Em seguida, desparafuse a tampa. Após limpar e escoar a água que ali se acumulou, deve-se lavar, limpar e substituir o filtro.

Foto: iStock

3. Outro local onde sujeira, mofo e bolor podem se acumular é na luva de vedação de borracha. E fiapos e pequenas sujeiras também grudam nele. A vedação de borracha deve ser limpa com cuidado, principalmente nos locais onde entra em contato com metal. O mais importante é que você não o perfure ou rasgue acidentalmente. É necessário pegar um pano macio, molhar em água com sabão e enxaguar bem.

Foto: iStock

4. Da mesma forma lavamos o próprio tambor, em cujas paredes também pode acumular-se sujidade.

Foto: iStock

5. Há outro local no carro de onde pode vir um odor desagradável: a mangueira de drenagem. Ele está localizado na parte traseira da máquina. Mas para tais procedimentos vale a pena convidar um especialista. De repente, o problema é sério e a mangueira precisa ser substituída.

Foto: iStock

Desta forma você evita odores desagradáveis

Depois de analisar os conselhos de especialistas e a sua própria experiência, você poderá traçar regras para evitar o aparecimento de odores desagradáveis. Eles são simples e não exigem nenhum esforço.