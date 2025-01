Especialistas nos dizem que ajuda as mães solteiras podem obter em 2025

Entre as medidas de apoio disponíveis para famílias monoparentais em 2025, enumerou o capital de maternidade, um subsídio único concedido às mulheres após o nascimento ou adoção do segundo filho e subsequentes, e um abono de família mensal que as mães solteiras podem receber por cada filho. até completar 18 anos, auxílio moradia, férias e viagens no âmbito de programas governamentais.

Ao mesmo tempo, os pais solteiros também podem receber benefícios e benefícios, destaca o especialista. Segundo ele, para obter o estatuto de pai solteiro é necessário contactar as autoridades de protecção social com um requerimento e os documentos necessários.

De acordo com o artigo 48 do Código da Família, mãe solteira é a mulher que deu à luz um filho fora do casamento se houver um travessão na coluna “pai” da certidão de nascimento do bebê ou se a informação for inserida a partir das palavras da certidão de nascimento do bebê. a mãe, que não é casada, explicou ao RG um advogado de falências, pessoas da empresa “Aliança Financeira-Legal” Evgenia Bodnar. Além disso, ela observa que tal status pode ser concedido se um filho nascer durante o casamento ou no prazo de 300 dias após a sua dissolução, mas houver uma decisão judicial confirmando que o cônjuge (ex-marido) não é o pai do filho. . O advogado referiu que a uma mulher casada e viúva ou divorciada não é concedido o estatuto de mãe solteira porque o pai da criança está formalmente registado. Mesmo que o homem não participe da criação dos filhos ou evite a pensão alimentícia, a mãe não pode contar com os benefícios concedidos aos pais solteiros. Esta regra também se aplica aos casos em que a paternidade foi reconhecida voluntariamente por um homem ou confirmada por um tribunal.

Em geral, porém, a legislação não fornece uma definição clara e limites estritos para termos como “mãe solteira”, “mãe solteira” ou “pai único”, diz Valentin Lazarev, sócio-gerente do escritório de advocacia Lazarev and Partners. Segundo ele, o significado desses conceitos pode variar dependendo do contexto de sua utilização nas diferentes áreas jurídicas ou dependendo das condições locais de assistência às famílias monoparentais.

Por exemplo, no direito do trabalho, o termo “mãe solteira” refere-se a uma mulher que cria sozinha os filhos, tanto naturais como adoptados, mesmo que o pai tenha falecido ou os direitos parentais tenham sido privados. O especialista destacou que a legislação trabalhista protege as mães solteiras contra demissões por iniciativa do empregador. Em particular, a mãe que cria um filho deficiente menor de 18 anos, ou um filho menor de 14 anos, não pode ser despedida, exceto em casos como liquidação da empresa, violações graves da legislação laboral ou fornecimento de documentos falsos. durante o emprego. . Os empregadores podem enviar pais solteiros em viagens de negócios sozinhos e envolvê-los em trabalho noturno ou extraordinário, apenas com o seu consentimento e se isso não contrariar as recomendações médicas. Se um progenitor solteiro que trabalha tiver três ou mais filhos menores de 18 anos, estes terão férias anuais remuneradas no momento que lhes for conveniente, até que o mais novo complete 14 anos.

Uma mãe solteira tem direito ao dobro da dedução padrão do imposto de renda pessoal (NDFL). Segundo Lazarev, este direito também surge em caso de morte do segundo progenitor ou em caso de desaparecimento, mas ocorre em caso de divórcio ou privação dos direitos parentais do segundo progenitor, exceto nos casos em que este abandone voluntariamente a criança. em favor de outro. A dupla dedução fiscal equivale a 2,8 mil rublos para o primeiro e segundo filhos, 6 mil para o terceiro e subsequentes filhos, 24 mil para uma criança deficiente ou um estudante deficiente com menos de 24 anos de idade.

As leis regionais podem prever pagamentos adicionais para pais solteiros, diz o especialista. Em Moscovo, por exemplo, são fornecidos pagamentos mensais para compensar os aumentos nos preços dos alimentos e nas despesas devido ao aumento do custo de vida.

Entretanto, o advogado Bondar lembrou que hoje as mães solteiras, juntamente com outras categorias de beneficiárias, recebem um benefício mensal. Substitui uma série de outros pagamentos: benefícios para mulheres grávidas em caso de inscrição antecipada, benefícios para cuidados infantis até um ano e meio para mulheres desempregadas, e assim por diante. Seu tamanho depende do custo de vida dos filhos da região de residência da família, da renda da mãe e do número de filhos. Para receber o benefício, é necessário confirmar que a renda por membro da família não ultrapassa o mínimo de subsistência.

O advogado também observou que, a partir de 1º de fevereiro, o benefício único pelo nascimento de um filho será de 26.400 rublos e 41 copeques. Se houver dois ou mais filhos, a indemnização é devida por cada filho. As mulheres oficialmente trabalhadoras podem receber subsídio de guarda de filhos até um ano e meio, cujo montante em 2025 poderá variar de 9,9 mil rublos a quase 69 mil por mês. A partir do próximo mês, o capital maternidade será indexado em 7,3%. O valor será de 676 mil rublos para o primeiro filho e 893,8 mil para o segundo filho e subsequentes. A partir deste ano, o benefício de maternidade variará de 103.285 a 794.355 rublos para uma gravidez única.

Entretanto, de acordo com o Ministério do Trabalho, em 2021 havia cerca de 4,85 milhões de mães solteiras na Rússia, e o número de famílias monoparentais representava 38,5% do número total de famílias com filhos. Isso significa que hoje em dia um em cada três filhos é criado por um dos pais, enfatizam os especialistas. Na maioria dos casos, a responsabilidade pela criação dos filhos cabe às mães.