Especialistas "Rg" disse quais carros podem ser adquiridos em um empréstimo preferencial

Para começar com a própria lista. Não se aplica a todos os proprietários de carros. Além disso, possui uma lista bastante limitada de máquinas. Então, para começar, vamos, é claro, falar sobre os proprietários de carros – o futuro. Nem todos poderão usar um empréstimo preferencial.

Em 2025, o programa continuará trabalhando para certos grupos de cidadãos. Ele se aplica a funcionários médicos e funcionários do campo da educação, mobilizados, voluntários e serviços contratados, que participam, bem como membros de suas famílias, cidadãos com deficiência. O desconto básico no carro como parte do programa é de 20%. Para residentes do Extremo Oriente – 25%. Em carros elétricos, é de 35%, mas não mais que 925 mil rublos.

Caso contrário, as condições para a participação no programa são as seguintes:

O comprador deve ter uma carteira de motorista válida. O carro comprado deve ser novo (2023 ou 2024).

O comprador deve ter uma carteira de motorista válida. O carro comprado deve ser novo (2023 ou 2024). A massa máxima do carro comprado não pode exceder 3,5 toneladas.

A massa máxima do carro comprado não pode exceder 3,5 toneladas. Os custos do carro comprado, levando em consideração o nível da configuração, não são mais de 2 milhões de rublos. (Os carros elétricos podem ter quaisquer custos).

Os custos do carro comprado, levando em consideração o nível da configuração, não são mais de 2 milhões de rublos. (Os carros elétricos podem ter quaisquer custos). O empréstimo é emitido por um máximo de sete anos, mas na prática a maioria dos bancos envolvidos no programa oferece por três anos, o que leva a um aumento no valor dos pagamentos mensais.

O empréstimo é emitido por um máximo de sete anos, mas na prática a maioria dos bancos envolvidos no programa oferece por três anos, o que leva a um aumento no valor dos pagamentos mensais. A primeira contribuição é de 10% dos custos do carro adquirido.

A primeira contribuição é de 10% dos custos do carro adquirido. Para a duração do contrato de empréstimo, o contrato de promessa e o contrato de seguro da CASCO serão concluídos.

Então, por que Haval voou desta lista? Ou seja, Jolion? Afinal, ele vai para a fábrica de Tula na Rússia?

Como explicou o especialista em carros, Igor Morzharetto, os custos deste carro excedem dois milhões de rublos. É por isso que o carro não se enquadra no programa de crédito preferencial.

De acordo com Maxim Kadakov, o editor -inf -infring da revista Drive, Jolion não se enquadra no padrão especificado, apesar de ele ir para a Rússia. “Moskvich 3” é adequado para esses parâmetros.

Um empréstimo preferencial também funciona em carros elétricos e híbridos. Seu mercado cresce e atinge 10%. Mas esse empréstimo não funciona muito. Até que a tranche seja selecionada. Mas mesmo essa peça deseja atualizar o mercado e continuar atualizando.

Comentários

Renat Palektev -Place -Diretor -gerente de substituição para a venda de novos carros ag Avilon:

“As mudanças de ponto no pool de modelos que se enquadram nos ataques preferidos não têm impacto significativo na imagem da venda.

A Haval tem uma participação de mercado impressionante, é o segundo lugar depois que o LADA aumentou 70%durante o ano. Por um lado, o modelo Jolion é o transportador mais importante das vendas de marcas. Os cidadãos já o usaram.