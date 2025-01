Espera-se gelo na região de Tambov

Prevê-se que as condições meteorológicas piorem na região de Tambov. Condições de gelo são esperadas na área durante as próximas 1-2 horas (aproximadamente até meio-dia) e persistirão ao longo do dia.

Esta previsão é fornecida pelo Departamento Central de Terra Negra de Tambov para Hidrometeorologia e Monitoramento Ambiental.

Pede-se aos condutores que respeitem os limites de velocidade e reduzam o número de manobras bruscas na estrada. Os pedestres devem atravessar a rua com cuidado, certificando-se de que os motoristas possam vê-los e diminuir a velocidade antes de atravessar.

Em caso de emergência ou incidente, você deve ligar para um único número de emergência “112”. As ligações são aceitas 24 horas por dia.