Espere, a Chanel simplesmente confirmou que essa tendência de sapatos não brigas não é mais datada?

Como mostra a história, tudo na moda volta – alguns mais cedo que outros. E na maioria das vezes, temos os designers para agradecer por isso. Uma das casas de moda mais influentes da indústria é obviamente Chanel. Se seus designers colocam seu selo de aprovação em alguma coisa, é instantaneamente legal, mesmo que não fosse ontem.

Margaret Qualley, que é uma das embaixadoras da Chanel Celebrity há vários anos, quase sempre carrega a marca no tapete vermelho, e foi exatamente isso que ela fez ao promover seu próximo filme Lua azul No tapete vermelho do festival de cinema de Berlim. Qualley usava um vestido de tweed com uma capa anexada da coleção S / S 20 Couture de Chanel. Como ela é embaixadora, deve -se supor que a Qualley e sua estilista Patricia Villirillo trabalhassem com a marca para escolher seu visual para o evento e, por esse motivo, acho que Chanel aprova o retorno da tendência polarizadora de sapatos que ela usava usava: cunhas.

Os distritos, que não são tecnicamente apartamentos ou saltos aludidos a um retorno com marcas como o ToTeme e Alaïa incorporando -os em suas recentes coleções de sapatos. Não apenas isso, Chanel os incluiu em sua recente coleção S / S Couture 25 (em um lindo pastel rosa). Agora que a Qualley usava um par de botas Chanel White Satin Coachery no tapete vermelho, tenho quase certeza de que Chanel acha que é hora de começarmos a dar cantos. Continue rolando para comprar pares de tirar o fôlego que o convencerão mais.

