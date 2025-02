Espere, o quê? De repente, as celebridades mais chiques carregam essas tendências de retorno milenar como se fosse 2010

Como uma pessoa que cresceu na bacia de Tamagotch,, Garotas-Meragraphing, tenho uma fraqueza para tendências que definiram o final dos anos 90 e o início de 2010.

Picos de Peplum! Jeans skinny! Como eles podem parecer divididos agora, na época, eles eram Todos. Sempre aguente – talvez um pouco Também Terranga – Para estilos que moldaram meus anos adolescentes e adultos, estou sempre procurando sinais de que minha era da moda favorita poderia voltar. E ultimamente, tenho motivos para comemorar. Das faixas às ruas, algumas das maiores tendências dos anos 2010 são novamente por um tempo. E apenas nesta semana, três das minhas celebridades favoritas provaram que a nostalgia está oficialmente em grande estilo.

Entre Suki Waterhouse, Sabrina Carpenter e Rachel Zegler, fica claro que não sou o único a ter uma fraqueza por um alimento básico da era milenar. Continue lendo para descobrir que as três tendências de retorno de celebridades estão no momento.

3 Millennium Fashion Trends

1. Tops de espartilho

Compre altas do espartilho:

Notas de estilo: Carpenter foi lançado esta semana fazendo o truque para a tendência do espartilho. Simples e sexy, esta lingerie de alto inspiração traz uma rotação divertida ao seu guarda-roupa de roupas noturnas sem complicar seu estilo. Ao dar ao espartilho uma sensação de 2025, a cantora associou a dela a um casaco creme chique e adicionou altura à sua moldura por meio de seus saltos de alta plataforma.

Casa CB Noura Square Coast-Cotton Stretchotton

Eco Ecote Nora Jacquard Corset Top Essa tonalidade rica ocre deve ser uma grande tendência enquanto passamos do inverno para a primavera.

Isso também está presente em seis outros tons.

2. Conte e combinações

Notas de estilo: Por cerca de 10 anos da minha vida, sempre que eu precisava de uma base simples de roupas que me ficassem traduzidas e prontas para a festa, alcançava uma combinação negra. Um pouco mais divertido do que uma combinação longa de lastão, mas igualmente fácil de se vestir de cima para baixo, me deixa perplexos que esse conjunto infalível já esteve “fora”. Ao trazê -lo de volta para a primavera / verão 2025, a Waterhouse usava uma combinação preta sem alças no Micheal Kors Show em Nova York nesta semana, colocando todo o retrocesso no meu radar.

Coxas na oficina:

Ilha do rio Combinação de manga longa e suspensa Também vem em branco e vermelho.

Zara Combinação abrevada curta I Banguei essa combinação confortável antes dos meses de verão.

Zimmermann Esmagar o jeans com cinto

3. Vestidos altos

Notas de estilo: Com uma bainha assimétrica elegante que cai mais baixa na parte traseira, a alta tendência de roupas libera um certo esforço. Com uma interpretação em preto e marrom, atingindo o desfile de Michael Kors em Nova York, Zegler fez um caso convincente para explicar por que essa silhueta merece um lugar no guarda -roupa noturno de cada pessoa da moda.

Compre vestidos de alto teto:

Sugar Vestido deslizante assimétrico Mairyn Estilo com saltos pálidos para um bom olhar pronto para a primavera.

Studios da acne Midi assimétrico com o midi-robo de estiramento em amarelo Ele também vem de preto, mas eu tenho uma fraqueza por esse tonalidade bonita de manteiga.

Zara Vestido de tule drapeado Use isso com botas de joelho e uma malha confortável durante o resto do inverno.