"Espere pelo aparecimento da Madonna": Maria De Filippi deixa escapar com Claudio, lição épica sobre You’ve Got Mail

Tensão muito alta Há correspondência para você com a história da Lúcia que mexe com os nervos Maria De Filipos. A mulher escreve para o programa porque quer se aproximar do filho Cláudio.

Depois de se mudar da Sicília para Roma aos 19 anos, Cláudio se distanciou gradativamente desde que se casou com Samantha e, após uma discussão entre sua mãe e sua esposa Samanta, há sete anos, cortou todos os laços com Lúcia. A mãe conta que o filho não apareceu mesmo quando ela estava internada devido a um grave problema de saúde. O filho diz que antes de fazer as pazes com a mãe, Lúcia ele tem que fazer isso com Samantha.

Nesse momento Maria De Filippi o ataca e diz que ele é o filho, não Samantha, e que se a reaproximação entre esposa e mãe é importante para ele, ele deveria trabalhar nisso. Quando ele pergunta se sentiu falta da mãe nesses sete anos, é Samantha quem diz “Sim”, e o apresentador usa um tom muito áspero para repreendê-lo: “Você vê que estou te perguntando uma coisa e Samantha está pedindo para você falar. ? tenha coragem na vida! você está lá constantemente esperando que algo aconteça, a aparência disso Madona…”. Por fim, surpresa das surpresas, Cláudio decide abrir o envelope.