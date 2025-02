"Espero nesta segunda noite": Sanremo 2025, ponto de Biasin de Fabrizio

12 de fevereiro de 2025

“Sanremo uggiosa e vence. A escuta da primeira noite da marca do festival marca Carlo Conti são extraordinários: mais de 12 milhões de espectadores, melhor do que Amadeus. Parecia impossível, em vez disso, aconteceu. Fabrizio Biasincorrespondente Libero UM SanremoObserva o resultado da estréia e antecipa o que acontecerá em algumas horas.

“Hoje à noite voltamos a dançar com 15 dos 29 cantores da corrida: eles serão mais ou menos todos os papabili para as altas posições do ranking, de Simone Cristicchi UM Fedeztambém Achille Lauro UM Giorgia. Superhospit Damiano David“O líder da pele de Maneskin agora também é muito lançado como cantor solo.

E três capas, então Gerry Scotti um Antonella Clerici Para a estréia: “Bianca BaltiLindo e sorridente, muito bom em enviar sua mensagem na sala de imprensa. Nino Frassica Totalmente brilhante CRISTIANO MALGIOGLIODesculpe, mas é o meu favorito. Apreciamos o segundo episódio na esperança de que esta noite haja um pouco mais de espaço para a variedade e o prazer, um pouco mais de respiração para o show “