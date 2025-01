Esqueça a semana de trabalho de 90 horas, 200 empresas se mudam para uma semana permanente de quatro dias

Duzentas empresas no Reino Unido (Reino Unido) se registraram para implementar uma semana de trabalho permanente de quatro dias para todos os seus funcionários sem comprometer o pagamento salarial, informou o portal de notícias O guardião 27 de janeiro.

Leia também | 90 -Hour Work Week: O CEO da TCS visa os comentários do presidente da L&T Subrahmanyan

De acordo com a reportagem, esse movimento ocorre após a última campanha para reinventar o ambiente de trabalho do Reino Unido. O portal de notícias também citou a fundação da semana de 4 dias e disse que, juntos, essas 200 empresas empregam mais de 5.000 pessoas, e essas empresas estão operando em setores como organizações benéficas, marketing e tecnologia.

Destacando a “semana de trabalho de cinco dias”, uma ressaca da era econômica anterior, Joe Ryle, diretor de campanha da Fundação, disse ao portal de notícias: “9-5, a semana de trabalho de cinco dias foi inventada há 100 anos, há 100 anos E não é mais adequado para esse fim.

Ryle também se concentrou em como essa semana de trabalho de quatro dias pode ser uma situação de “ganha-ganha” para trabalhadores e empregadores.

Leia também | 90 -HOUR Work Week? A produtividade está imersa após 8 horas, diz Poonowalla

“50% mais tempo livre, uma semana de quatro dias dá às pessoas a liberdade de viver uma vida mais feliz e satisfatória”, disse ele ao portal de notícias. “Como centenas de empresas britânicas e um conselho local já demonstraram, uma semana de quatro dias sem perda de salário pode ser benéfica para trabalhadores e empregadores”.

Empresas que lideram a semana de trabalho de quatro dias De acordo com a reportagem, as empresas dos setores de marketing, publicidade e relações com imprensa estavam liderando, com 30 dos 200 nesses três setores. Essa liderança foi seguida pela organização benéfica, ONGs e indústria de assistência social com 29 empresas.

Leia também | Após o debate sobre a semana de trabalho da cadeira de L&B, o CEO da Crunch Fitness diz que os funcionários devem …

As empresas de tecnologia, TI e software também seguiram, com 24 empresas em seu segmento. Entre outros, 22 empresas eram dos setores de negócios, consultoria e gerenciamento, que também ofereceram semanas permanentes de trabalho de quatro dias, segundo o relatório.

À medida que 200 empresas agem sobre seu compromisso de promover semanas de trabalho de quatro dias, os apoiadores desse movimento afirmam que essa é uma maneira útil de atrair e reter funcionários da empresa, além de melhorar a produtividade para oferecer a mesma produção em menos horas, ele informou que ele informou que o portal de notícias.

No Reino Unido, das 200 empresas, 59 estão em Londres, que se sente empolgado em seguir essa nova estratégia, de acordo com o relatório.

Leia também | Deepinder Goyal enfatiza a saúde dos funcionários no meio de 90 horas, abre …

Debate trabalhista de casa Enquanto a Índia enfrenta o debate em andamento de uma semana de trabalho de 90 horas iniciada pelo presidente da L&T, SN Subrahmanyan, o mundo ainda está se recuperando da mudança cultural do trabalho desde o trabalho do trabalho.

A pandemia global da Covid 1920 fez com que todos mudassem para os métodos de trabalho em casa, mas deixá -la se tornou uma tarefa nos países ocidentais.

De acordo com vários relatórios, empresas americanas como JPMorgan Chase, Amazon e outras já emitiram mandatos estritos que levam os funcionários a participarem do trabalho pessoalmente com um cronograma contínuo da semana de trabalho de cinco dias, de acordo com vários relatórios da mídia.

Leia também | O chefe de Recursos Humanos da L&T diz que as palavras de SN Subrahmanyan foram “incompreendidas”

Alguns funcionários que gostam de trabalhar em casa rejeitaram essas decisões, como um grupo de pessoas que trabalham para o Starling Bank, que renunciaram depois que o CEO exigiu que milhares viessem do escritório, de acordo com o relatório do portal de notícias.

Políticos como a vice -primeiro -ministra Angela Rayner, apoiaram a semana de trabalho de quatro dias no Reino Unido, segundo o relatório.