Esqueci essas botas de inverno até Meghan Markle Stylifs um par da maneira mais 2025

Ultimamente, ele neve em Nova York, e garanto que não sou a única pessoa na cidade a ter sido perplexa com a precipitação, o que geralmente derrete na neve derretida, mas que se acumula muito – muito. Eu não tenho botas de neve e não saberia como estilizá -las se tivesse. Então, em vez disso, coloquei meus sapatos não seguros no toque.

Tudo mudou, no entanto, quando vi a foto abaixo de Meghan Markle durante os jogos Invictus 2025, nos quais ela usa as botas de inverno que eu havia esquecido completamente da maneira mais chique e reta: aninhada em um par descontraído e não magra de branco jeans. De repente, fazer uma compra prática de sapatos não se sentiu fora de questão para mim. Quando descobri que suas botas de soro exatas eram à vendaCliquei no botão “Comprar” da Amazon.

Em Meghan Markle: Aritzia, o Long Puff (US $ 350); Sorel Joana das botas à prova d’água do Ártico (US $ 159)

Mais especificamente, Markle usava um par bege de botas de vedação de Sorel de Sorel, que incluem um dedo do pé de borracha, um dedo do pé em forma de pato e uma grande trimização. Ela denominou os sapatos de US $ 159 (em comparação com US $ 240) com um jeans branco, um suéter correspondente e uma longa pilha de bafos pretos, a escolha perfeita para um dia frio e nevado em Vancouver.

Embora a duquesa de Sussex esteja mais acostumada a se vestir por um tempo mais quente, porque ela e ela e o príncipe Harry se mudaram para a Califórnia em 2020, isso não significa que ela não seja um tempo frio. A ex -atriz passou anos morando em Toronto durante seus dias interpretando Rachel Zane com o sucesso do advogado de sucesso Trajes. A família também ficou brevemente no Canadá antes de se mudar para a Califórnia. Basta dizer que Markle sabe como fazer um par de botas de inverno chiques. E se é Sorels que ela jura, então são os soros de que preciso.

Role para baixo para copiar a aparência nevada de Markle, enquanto suas botas exatas de inverno ainda estão à venda e em estoque.

Compre a roupa de jogos Meghan Markle Invictus:

Sorel Joan de L’Arctique Boot Impermeável

Aritzia The Super Flored ™ Long

Compre jeans brancos:

H&M Alto jeans de tendência

Steve Madden Natal olha para o tamanho de heur

Lauren Ralph Laureures Jean na perna direita do tornozelo alto

H&M Jeans Slim perna mãe