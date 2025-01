Os engenheiros elétricos de Pskov trabalham em modo avançado, as equipes estão de plantão 24 horas por dia, disseram representantes da Rosseti ao MK em Pskov.

O reforço foi realizado para eliminar as consequências do ciclone Charlie, que resultou no corte de vários fios da rede elétrica.

Engenheiros elétricos em Pskov agora contornam vários quilômetros de linhas aéreas, usando esquis especiais e escaladores de gelo para se aproximarem das linhas e tirarem a neve dos cabos.

Como explicaram ao MK em Pskov aqueles que trabalham no terreno na região energética de Gdovsky, não há outra forma de ligar as linhas de energia.