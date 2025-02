Essa grande dúvida sobre o Sanremo de Carlo Conti: porque a pesquisa Ghisleri é uma coincidência

A febre de Festival de Sanremo também infecta Alessa Ghisleri. Impensável, ou talvez não: alguns dias após a estréia do Ariston, imprimir Comissão a Pesquisa da Euromedia Uma detecção no evento mais esperado no mundo da TV e música italiana. Evento “Light”, mas termina em um determinado momento porque “sua importância de fato vive em vários elementos, que vão da música à tradição, ao impacto do social, cultural e da mídia”, reflete Ghisleri.

Os dados: “Um em cada 3 cidadãos (33,3%) Ele o considera um programa conquistado e chato, enquanto quase o 45,0% É “o evento” da música italiana. O Mais de 65 anos estão mais ligados à tradição do festival (62,2%), enquanto os jovens são um pouco menos (47,5%), Mesmo que eles, ao contrário de todos os outros, são aqueles que reconhecem a maioria da história da música italiana no evento de Sanremo (26,8%). as últimas gerações que são mais de 60.





Sanremo é Sanremo, o slogan recita. Mas é definitivamente um pouco mais do que um punhado de músicas para colocá -lo em Bennato: “Hoje Sanremo tem um Valor histórico e cultural para o 43,3% do público, especialmente no sul (46,9%) – Ghisleri sublinha. É em particular como o mais jovem é claramente distinguido do restante da população na interpretação do significado do evento que está sendo lido, precisamente por eles, com o sabor de um sabor antigo em um mundo extremamente conectado, causando um histórico a memória chega um contexto moderno (62,2%) “.





Por contas, no entanto, há uma grande insidia à espreita: “A mudança do estilo musical, os novos métodos de entretenimento e a modernização do evento nem sempre são bem -vindos. De fato, o 60,3% Um dos mais agradáveis ​​de hoje não é um valor cultural histórico “. Em favor do condutor da Toscana, o efeito da novidade (embora seja um retorno para ele), depois de 5 longos anos de época Amadeus: “Essa mudança no comando do festival ama 1 italiano de 2 (47,4%), com grande apoio também para o mais jovem (52,4%). Mais complicado aos olhos do público parecem ser suas escolhas artísticas em relação à seleção de cantores que encontram a permissão de um jovem de 2 (46,3%), mas deixe o mais velho muito perplexo (41,2%). No papel, o total daqueles que apreciam o grupo de 29 cantores são os 34,3%Enquanto a insatisfação é o 39,5%”