Essa roupa da Sydney Sweeney é excelente, mas eu nunca usaria os jeans dela em Nova York

Se você mora na cidade de Nova York ou já visitou Nova York em janeiro, sabe que as condições das calçadas e ruas podem não ser as ideais. A umidade e o gelo com restos de neve são a norma em termos do que você enfrenta nesta época do ano. Na verdade, adoro visitar Nova York em janeiro porque é muito menos lotado e as reservas em restaurantes são um pouco mais fáceis de conseguir. Mas não gosto de andar na lama, então me visto de acordo. Então, quando vi a roupa que Sydney Sweeney usou na neve em Nova York no início desta semana, meu primeiro pensamento foi que adorei o visual dela da cabeça aos pés, Chloe, e o segundo foi que não, nunca conseguiria. para usá-lo no meio do inverno. em Nova York.

A razão por trás da minha declaração ousada? Sweeney usava uma calça jeans larga e levemente desbotada que se arrastava pelo chão. E mesmo que ela parecesse incrivelmente legal, como queria a diretora criativa da Chloé, Chemena Kamali, não havia como a barra de seu jeans permanecer ilesa durante todo o dia. Em vez disso, costumo escolher jeans em uma lavagem mais escura que chegue mais perto do tornozelo. Dito isso, é para isso que servem as máquinas de lavar, então se você quiser seguir o exemplo de Sweeney e usar seus jeans longos de lavagem clara nas ruas da cidade, você ficará bem. Caso contrário, continue navegando para comprar os jeans que usaria durante o inverno em Nova York.

(Crédito da imagem: TheStewartofNY/GC Images/Getty Image)

Sobre Sydney Sweeney: Chloé Jaqueta oficial de lã comprida em espinha de peixe (US$ 2.890), Top de seda com mangas drapeadas (US$ 2.990), Jeans de cintura alta e perna larga (US$ 475), Cinto de corrente icônico ($ 790) e Bolsa de ombro em couro texturizado brilhante com alça, marrom claro(US$ 2.850)

Compre jeans para usar nas ruas da cidade

Levi’s Jean 501 respiração profunda

Agol Jeans cortados com cintura apertada dos anos 90 em Solace

Feito bem Jeans com perna cônica em lavagem Irmo

COS Jeans Arch Tapered em Azul Médio

Reforma Calça jeans cropped cintura alta Wilder em Trinity

Tesouro e link Jeans de perna reta de cintura média

e outras histórias Jeans cônicos em azul médio

Agol Valen Jeans retos vintage em Hitch