Essa tendência antiquada do jeans está de volta: veja como as francesas já estão usando

Durante anos, os jeans skinny foram a tendência do jeans que os especialistas da moda adoravam sombrear. Silhuetas grandes e estilos de pernas retas roubaram os holofotes, deixando nossos outrora amados skinnies acumulando poeira no fundo do armário. Deixe que os influenciadores da moda francesa, os mestres do estilo atemporal e sem esforço, tragam essa tendência ultrapassada de volta à conversa. Eles fazem isso de uma forma refrescante e moderna, é claro.

De Paris a Los Angeles, os jeans skinny estão de volta de forma discreta, mas inegável. Em vez de se inclinarem para os estilos ultra-justos da década de 2010, esses influenciadores estão estilizando seus jeans skinny com uma abordagem elevada e minimalista que parece tão… francesa.

Como preparar jeans skinny para 2025? A chave está na estilo. Pense em jaquetas extravagantes, mocassins atemporais e tops sutilmente sexy para garantir. Continue para ver como os influenciadores da moda francesa estão tornando os jeans skinny legais novamente.

Como as mulheres francesas estão usando jeans skinny em 2025:

1. Roupa toda preta

Notas de estilo: Quando se trata de usar jeans skinny ao estilo parisiense, uma roupa toda preta é a sua escolha definitiva. Comece com jeans skinny pretos de cintura alta com bainha levemente cortada e combine-os com uma camiseta preta justa ou um suéter de caxemira elegante para uma base polida sem esforço. Adicione uma jaqueta preta sob medida ou um casaco de pele sintética para elevar instantaneamente o visual. Aí está, uma roupa monocromática que é tudo menos chata. É sofisticado, elegante e muito francês.

Compre o visual:

H&M Jaqueta forrada com pelúcia Eu sempre recomendo jaquetas H&M.

Quadro Calça jeans skinny Le High Comecei a investir em jeans de alta qualidade há alguns anos e não me arrependi da escolha.

Totem Botas de couro com salto médio As botas Toteme são as preferidas das fashionistas.

Carlos e Keith Bolsa tiracolo Cesia com detalhes metálicos Quase pensei que ele fosse um designer.

Compre o visual:

MANGA Casaco de tweed com botões de joia

Vagabundo Bailarinas Délia Coloque-o e use-o com facilidade.

2. Mostre um ombro

Notas de estilo: Se tivéssemos que ter favoritos, essa dupla ganharia nosso voto. Jeans skinny com ombro lateral são o segredo francês. Gostamos particularmente da maneira Sabina Socol usava a regata e o cardigã levemente caídos no ombro, revelando apenas um toque de pele. Sem notas.

Compre o visual:

H&M Top de malha com nervuras sem ombros Olha essa cor!

CHLOÉ Jeans skinny de cintura alta Basta adicionar um par de botins estilosos.

Compre o visual:

Reforma Elio Tricotado Top Es Eu amo esse tom verde oliva.

MÃE Jeans de cintura alta Pixie Rail Sneak Perfeito com sapatilhas ou botas de cano alto.

3. Casacos Mocha

Notas de estilo: Do Mocha Mousse (a cor Pantone de 2025) ao mocha torrado, é tudo sobre esse tom quando se trata de agasalhos que você usa com seus jeans skinny. Quer você opte por uma lavagem escura ou um clássico azul verdadeiro, a combinação cria um visual confortável e chique. Finalize o look com um cinto de couro e detalhes prateados para o melhor clima francês.

Compre o visual:

Massimo Dutti Capa de caxemira assimétrica Adicione um toque de luxo a cada roupa.

Veludo Menta Jeans skinny com escultura em índigo escuro Os tons de azul escuro estão dominando a cena do jeans este ano.

Compre o visual:

ZARA Jaqueta curta dupla face O contraste do couro e da pele realmente eleva esta jaqueta.

PAIGE Calça jeans ultra skinny Margot Ele se tornará a base para muitas roupas incríveis.

4. Somente mocassins

Notas de estilo: Na França, as mulheres adoram seus mocassins e adoram combinar a tendência dos sapatos baixos com jeans. Comece com jeans skinny pretos ou de lavagem média para criar uma base limpa e combine-os com mocassins clássicos de couro preto ou colorido – pontos extras para enfeites sutis, como detalhes dourados. Adicione uma camisa de botão casual ou um blazer grande para aquele visual parisiense por excelência.

Compre o visual:

e outras histórias Blazer de lã Os dois controles de tom são um toque muito legal.

Este par foi direto para o meu carrinho.

Sam Edelman Mocassins Loraine Este vermelho cereja também fica bem com listras bretãs.

Compre o visual:

H&M Blazer trespassado Um elegante blazer de camurça.

Filho de ninguém Calça jeans skinny preta cintura alta

Um favorito de muitos editores.

5. Linda parte superior aberta

Notas de estilo: Os franceses sempre sabem como exalar a quantidade certa de sensualidade quando se trata de suas roupas. Caso em questão: combine jeans antiquados com tops glamourosos que mostram um toque de barriga. Pense em tops com amarração na frente, cardigãs com zíper, camisas justas com botões e muito mais. Esta combinação oferece uma mistura perfeita de polido e divertido.

Compre o visual:

Abercrombie & Fitch Cardigan transparente O toque dourado é tão divertido.

Sezane se destaca quando o assunto é jeans.

Compre o visual:

NA-KD Camisa de pura qualidade A cor torna isso ainda mais caro.

Ilha fluvial Calça jeans skinny esculpida O ajuste deste par é perfeito.

BURBERRY Bolsa de ombro em sarja de algodão xadrez com acabamento em couro Isso tem uma sensação tão vintage.