Essa tendência antiquada do jeans está de volta: veja como as francesas já estão usando

Durante anos, os jeans skinny foram a tendência do jeans que os especialistas da moda adoravam sombrear. Silhuetas grandes e estilos de pernas retas roubaram os holofotes, deixando nossos outrora amados skinnies acumulando poeira no fundo do armário. Deixe que os influenciadores da moda francesa, os mestres do estilo atemporal e sem esforço, tragam essa tendência ultrapassada de volta à conversa. Eles fazem isso de uma forma refrescante e moderna, é claro.

De Paris a Los Angeles, os jeans skinny estão de volta de forma discreta, mas inegável. Em vez de se inspirarem nos estilos ultra-justos da década de 2010, esses influenciadores estão estilizando seus jeans skinny com uma abordagem elevada e minimalista que parece tão… francesa.

Como preparar jeans skinny para 2025? A chave está na estilo. Pense em jaquetas extravagantes, mocassins atemporais e tops sutilmente sexy para garantir. Continue para ver como os influenciadores da moda francesa estão tornando os jeans skinny legais novamente.

1. Roupa toda preta

Quando se trata de usar jeans skinny ao estilo parisiense, uma roupa toda preta é a sua escolha definitiva. Comece com jeans skinny pretos de cintura alta com bainha levemente cortada e combine-os com uma camiseta preta justa ou um suéter de caxemira elegante para uma base polida sem esforço. Adicione uma jaqueta preta sob medida ou um casaco de pele sintética para elevar instantaneamente o visual. Aí está, uma roupa monocromática que é tudo menos chata. É sofisticado, elegante e muito francês.

Compre as peças principais abaixo.

Garota favorita Jeans Valentina cintura super alta

Paige Calça Jeans Transcend Hoxton Tornozelo

2. Mostre um ombro

Se tivéssemos que ter favoritos, essa dupla ganharia nosso voto. Jeans skinny com ombro lateral são o segredo francês. Gostamos particularmente da maneira Sabina Socol usava a regata e o cardigã levemente caídos no ombro, revelando apenas um toque de pele. Sem notas.

Compre as peças principais abaixo.

Biquínis Frankie Cardigã tricotado Dudley

Michael Lauren Mangas compridas fora do ombro

Bom americano Jeans skinny que ainda cabem bem nas pernas

3. Casacos Mocha

Do Mocha Mousse (a cor Pantone de 2025) ao mocha torrado, é tudo sobre esse tom quando se trata de agasalhos que você usa com seus jeans skinny. Quer você opte por uma lavagem escura ou um clássico azul verdadeiro, a combinação cria um visual confortável e chique. Finalize o look com um cinto de couro e detalhes prateados para o melhor clima francês.

Compre as peças principais abaixo.

ZARA Capa de malha assimétrica

Mãe Os jeans Rascal Skimp

Cidadãos da humanidade Calça jeans skinny Sloane

Na França, as mulheres adoram seus mocassins e adoram combinar a tendência dos sapatos baixos com jeans. Comece com jeans skinny pretos ou de lavagem média para criar uma base limpa e combine-os com mocassins clássicos de couro preto ou colorido – pontos extras para enfeites sutis, como detalhes dourados. Adicione uma camisa de botão casual ou um blazer grande para aquele visual parisiense por excelência.

Compre as peças principais abaixo.

AG Calça Jeans Prima Straight Leg

Dr. Jeans solitário de cintura alta

5. Linda parte superior aberta

Os franceses sempre sabem como exalar a quantidade certa de sensualidade quando se trata de suas roupas. Caso em questão: combinar jeans antiquados com tops glamourosos que mostram um toque de barriga. Pense em tops com amarração na frente, cardigãs com zíper, camisas justas com botões e muito mais. Esta combinação oferece uma mistura perfeita de polido e divertido.

Compre as peças principais abaixo.

Reforma Top de seda Rosina

Mais por vir Cardigã tricotado com zíper Natalie

Mãe Calça jeans Looker

Bom americano Sempre ajuste boas pernas jeans cortados