Essa tendência de tênis fica ótima com tudo, mas as pessoas da moda os carregam assim

Nas últimas temporadas, tênis retrô estabeleceram firmemente sua dominação na moda. No entanto, as faixas da primavera / verão de 2025 indicaram claramente que essa tendência não está em lugar algum. Com seu apelo nostálgico e seu equilíbrio perfeito entre conforto e estilo, esses tênis se tornaram uma escolha essencial, provando que o passado e o presente colidiram no mundo dos sapatos.

Enquanto a primavera floresce à vista e que uma nova onda de projetos retrô chega ao mercado, este é o momento ideal para explorar como elevar suas roupas com esses documentos. Para inspirar sua viagem ao estilo, organizamos os looks mais chiques diretamente das faixas e ruas. Imagine-se com tênis retrô geminando com vestidos fluidos do meio-dia, que oferecem um conjunto semi-profissional chique que corre as cabeças ou deslize em seu jeans favorito para uma atmosfera descontraída de fim de semana, onde o conforto é legal.

Com isso, mergulhe em um tesouro de combinações criativas por vir. Deixe essas roupas acionarem sua imaginação enquanto você se prepara para beijar os tênis retrô em grande estilo.

Como estilizar tênis retrô, de acordo com os designers

(Crédito da imagem: Imaxtree)

Notas de estilo: Na faixa Miu Miu Miu 25, os tênis retrô adicionam uma borda relaxada e relaxada aos vestidos midi impressos mais femininos e vibrantes. A justaposição de sapatos esportivos com a silhueta elegante e fluida dos vestidos cria um contraste divertido, mas sofisticado, permitindo que o visual pareça relaxado e educado.

(Crédito da imagem: Imaxtree)

Notas de estilo: A Proenza Schouler usa magistralmente tênis retrô para infundir uma sensação de modernidade, preservando a elegância inerente ao vestido e as linhas arquitetônicas precisas do vestido. O par em preto e branco atemporal não apenas harmonizou sem esforço com a silhueta branca crocante, mas também completou a sacola chique, criando uma aparência refinada e coesa.

(Crédito da imagem: Imaxtree)

Notas de estilo: No show S / S de Stella McCartney, os tênis de renda no nível do joelho ofereciam uma decação de estilos retrô tradicionalmente na pista, apresentando um ousado talento atlético. Apesar de seu design mais robusto e utilitário, esses tênis mantiveram uma chicidade inesperada quando associados a um mini short com cinto, uma blusa transparente e um blazer leve.

(Crédito da imagem: Imaxtree)

Notas de estilo: Os tênis da Gucci, com seu tecido de espuma e semi-malha, lançaram um charme nostálgico que foi divertido, mas inesperado quando foi associado a peças refinadas e feitas sob medida, como o cinto de logotipo da marca, calças de pernas grandes e a colher com a colher com a colher uma camada de colher. No entanto, o estilo funcionou porque ele misturou sem esforço elementos de inspiração esportiva com sofisticação de alta costura para criar uma nova versão de uma faixa de competição.

Como estilizar tênis retrô, de acordo com as pessoas da moda

(Imagem de crédito: Getty Images)

Notas de estilo: A aparência moderna no serviço moderno geralmente tem jeans escuros associados a tênis retrô. O Deep Denim oferece qualidade polida e atemporal, enquanto os tênis retrô adicionam uma pitada de charme nostálgico. Essa combinação cria uma atmosfera descontraída, mas intencional, incorporando uma elegância descontraída que os modelos geralmente parecem sem esforço.

Compre o visual:

eterno A camisa de jeans essencial

MANGA Jeans de vídeo com lavagem de enxaguar

OLHAR Rio Branco Bicolor Runner Sneakers

(Imagem de crédito: Getty Images)

Notas de estilo: Uma regra de moda que vem quebrando nos últimos anos é a diretiva tradicional de não usar Jean White após o Dia do Trabalho. Os iniciados de moda estão agora em jeans branco o ano todo, geralmente associando -os a tênis retrô para uma aparência fresca e descontraída. Para equilibrar a frescura dos jeans brancos, eles frequentemente incorporam elementos perturbados, como jaquetas de couro ou altos ousados, criando um contraste chique sem esforço entre linhas líquidas e limpas e rebeldes e detalhes difíceis.

Compre o visual:

A loja Frankie Jaqueta de couro enorme de vípeira

Agolde Jeans de tamanho de pinça dos anos 90

Jeffrey Campbell Tênis finais

(Crédito da imagem: The Style Stalker)

Notas de estilo: Ana Escalante tocou no “Bad Shoes Theory” viral, modelando seus tênis Nike com jeans e um blazer feito de alfaiate. Embora provavelmente não seja o estilo de sapatos que esperamos usar com essa roupa, certamente funcionou.

Compre o visual:

Maeve Blazer em coutelle à colgin

Nós libertamos O transe profundo largou jeans de namorado

Nike V2K Run Rasking e tênis Gore-texto em couro Garni

Notas de estilo: O estilo de tênis retrô não precisa ser tão complicado. Tudo o que você precisa é de sua escolha de escolha, jeans de carga ou perna de canhão e um suéter de gola alta.

Compre o visual:

Teoria Suéter de manga de colar

Cidadãos da humanidade Mercado de carga

Notas de estilo: Se você leu nossa capa da moda, provavelmente sabe que os tênis da Adidas Tokyo competem com os sambas. Com isso, pegue um par e ligue -o com jeans retos, um bombardeiro e um suéter de pólo.

Compre o visual:

MANGA Jaqueta Bombardier reunida

Linha Jane Polo

Levi’s Papa Jean com uma perna larga e tamanho grande

Adidas Tóquio de Tóquio Sneakers de camurça

Notas de estilo: Vamos continuar o tema do estilo de tênis retrô de uma maneira chique sem esforço. Pegue uma página da bota de estilo de Anouk e associe seus tênis com uma camiseta branca, casaco de lã e calças de pernas largas.

Compre o visual:

Reforma Calças de baixa altura da vida