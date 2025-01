Essas 19 fundações testadas e comprovadas *acabaram* de ser colocadas à venda na Nordstrom

As melhores coisas da vida são as básicas. Bem, pelo menos as melhores coisas para comprar à venda. O custo por desgaste é impossível de superar. E não há melhor momento do que agora para comprar os itens essenciais do seu guarda-roupa.

Há toneladas de estoque com desconto este mês, o que significa que há milhares de produtos para navegar. Então, para ter a maior seleção e os melhores descontos, fomos direto para a nave-mãe: Nordstrom.

Esteja você procurando botas, sutiãs ou outro par de leggings, eles já estão à venda na Nordstrom. Estamos particularmente impressionados com a seleção (e variedade de tamanhos) ainda disponíveis no departamento de calçados e também encontramos algumas compras promissoras, incluindo modeladores, saias e suéteres. Escusado será dizer que nossos carrinhos estão cheios.

Continue navegando para comprar 19 de nossos achados favoritos com desconto na Nordstrom e prepare-se para comprá-los o mais rápido possível: esses itens básicos do guarda-roupa não durarão muito!

Reforma Jeans cintura alta Austin com perna larga Duplique com um visual jeans sobre jeans.

DESAPONTAMENTO Tênis Running Clifton 9 Se você está pensando em fazer um test drive com Hokas, esta é sua chance.

Nevoeiro de Londres Trench coat resistente à água com cinto Adicione um sobretudo clássico ao seu guarda-roupa por um preço imperdível.

DOCA Óculos de sol quadrados de 46 mm By The Way Eles se parecem com um certo par de óculos de sol de grife, mas por muito menos.

Steve Madden Botas Ruskin Um para você e outro para mim.

Não há muitas calças pretas, mas essas calças leves também estão disponíveis em várias outras cores.

Abrir edição Top de gola redonda com edição suave Observe este top com gola redonda à venda em uma variedade de cores, incluindo preto básico.

Além da ioga Sutiã esportivo Powerbeyond Strive Longline Invista o dinheiro que você economiza naquele sutiã esportivo na sua próxima aula de ginástica.

Nordström Saia de cetim com corte viés A seda marrom sempre parece luxuosa.

spanx Calças largas cintilantes Airessentials Celebridades confiam na Spanx Airessentials para dias de aeroporto.

spanx Shorts invisíveis de cintura alta no meio da coxa É sempre uma boa ideia estocar shapewear quando estiver em promoção.

Paige Calça jeans cropped Anessa com perna larga e barra crua Esses jeans já estão na minha cesta.

Abrir edição Enya Botas Chelsea Estou realmente chocado que essas botas Chelsea ainda estejam em estoque.

Zela Jaqueta bomber acolchoada longa cebola Casacos acolchoados para usar em qualquer lugar.

Doce Vita Bota Auggie de bico fino até o joelho As botas Dolce Vita são sempre uma boa compra.

Novo saldo 550 tênis de basquete Ótimo com esses tênis de aparência retrô.

Zela Legging Studio Luxe cintura alta 7/8 As leggings Zella têm excelente elasticidade e cós que não cai.

Feito bem Camiseta oversized listrada de manga comprida com gola redonda As listras foram feitas para uso diário.

Loiro Botins de couro impermeáveis ​​Prestly Estes botins com entalhe e design à prova d’água são divertidos e funcionais.