Esse "Forte" A tendência das bolsas infiltrou-se totalmente nos guarda-roupas das meninas europeias

Escusado será dizer que nem todas as raparigas europeias se vestem da mesma forma. O estilo pessoal distinto está vivo e bem no continente, mas isso não significa que não tenham semelhanças na forma como se vestem e nas tendências que escolhem adotar. As tendências de bolsas precisam ser consideradas com cuidado, na minha opinião, porque é provável que você carregue uma bolsa repetidamente e pode ser um investimento significativo.

Recentemente, a tendência de bolsas pela qual tenho visto as meninas europeias terem sentimentos semelhantes (esse sentimento é o amor) são as bolsas com estampa de leopardo, uma tendência que as celebridades americanas já abraçaram. Já vi garotas europeias usando-os com tudo, desde roupas casuais de fim de semana até roupas elegantes para ocasiões especiais e roupas clássicas de escritório. Isso mostra como a tendência “barulhenta” é surpreendentemente versátil e fácil de usar, e que qualquer coisa com estampa de leopardo está na moda agora, mas é bolsas que os fashionistas europeus consideram a melhor forma de vestir a tendência.

Continue navegando para ver como os fashionistas europeus estão estilizando suas bolsas com estampa de leopardo e compre algumas das melhores do mercado para sua própria coleção.

Eu me batia todos os dias por não ter investido nesta bolsa Saint Laurent Le 5 à 7 Supple antes de esgotar.

A bolsa leste-oeste da Prada também se esgotou rapidamente.

Uma clutch com estampa de leopardo com um look polido é uma das formas mais chiques de usar a tendência.

Adicione uma bolsa com estampa de leopardo (neste caso, a Saint Laurent favorita das celebridades) à roupa mais casual para dar um impulso.

Meninas Europeias + Bolsas Estampa Leopardo

Confira minhas escolhas de bolsas com estampa de leopardo

Reforma Bolsa Naomi Mini

ALAÏA Bolsa tiracolo Le Teckel com acabamento em couro e estampa de leopardo

Loeffler Randall Clutch Serena com babados

VERSÁCE Mini bolsa de cabelo de pônei com estampa de leopardo e acabamento em couro

MANGA Bolsa de couro com estampa de leopardo

Vício nu A bolsa de couro Daphné

Prada Bolsa tiracolo média Aimèe de couro com estampa

ZARA Bolsa bucket mini de couro com estampa animal