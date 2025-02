Essencial para evitar qualquer forma de limpeza étnica: chefe da ONU nos comentários de Trump Gaza | Notícias do mundo

Um dia depois que o presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos assumiriam a faixa de Gaza, o secretário da ONU, Antonio Guterres, disse que é essencial evitar qualquer forma de limpeza étnica e reafirmou a solução de dois estados para o conflito de Israel-Palestino.

“Na busca de soluções, não devemos piorar o problema. É vital manter -se fiel à base do direito internacional. É essencial evitar qualquer forma de limpeza étnica ”, disse Guterres aqui na quarta -feira em sua primeira resposta ao anúncio surpresa de Trump que veio da Casa Branca durante uma conferência de imprensa conjunta com o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu.

Guterres, em seus comentários ao Comitê sobre o exercício dos direitos inalienáveis ​​do povo palestino, reafirmou a solução de dois estados, dizendo: “Qualquer paz duradoura exigirá um progresso tangível, irreversível e permanente em direção à solução de dois estados, um fim para a ocupação e o estabelecimento de um estado palestino independente, com Gaza como parte integrante.

“Um estado palestino viável e soberano que vive lado a lado em paz e segurança com Israel é a única solução sustentável para a estabilidade do Oriente Médio”, disse Guterres.

Anteriormente, o secretário do Secretário Geral Stéphane Durric foi perguntado na conferência de imprensa diária se os comentários de Guterres no comitê para evitar a limpeza étnica e o apoio a uma solução de dois estados podem ser vistos como uma resposta ao que Trump havia dito. “Isso seria uma suposição justa”, disse Dujarric.

Quando perguntado se o Secretário Geral acredita que o plano de Trump para os Estados Unidos assumirem Gaza é a limpeza étnica, Dujarric disse que qualquer deslocamento forçado de pessoas é equivalente à limpeza étnica.

Observador permanente do estado da Palestina contra as Nações Unidas Riy Mansour disse na reunião da ONU que “precisamos reconstruir a faixa de Gaza. A faixa de Gaza é um componente muito precioso da terra do estado da Palestina. Faz parte de nossa terra natal e não temos uma pátria além do estado da Palestina.

“Portanto, não estamos procurando outras pátrias ou outros países. Para quem quer que tenhamos um lugar feliz e um lugar seguro, teremos o maior prazer em voltar para nossas casas no estado de Israel, aqui é onde fomos originalmente chutados. Se você quiser fazer isso por nós, nós o receberemos. Mas a menos que Gaza faça parte do estado da Palestina. O banco faz parte do estado da Palestina. Este é Jerusalém Oriental.

“Não há poder na Terra que possa eliminar o povo palestino de nossa terra natal ancestral, incluindo Gaza”, disse Mansour.

Trump disse na terça -feira: “Os Estados Unidos cuidarão da faixa de Gaza, e também faremos um trabalho com ele. Seremos responsáveis ​​por desmantelar todas as bombas perigosas e outras armas do site, nivelando o site, nivelando o site no site .

Para a proposta de Trump sobre Gaza, Netanyahu acrescentou que o objetivo de Israel é garantir que “Gaza nunca represente uma ameaça a Israel novamente”.

Ele disse que Trump está “levando a um nível muito mais alto. Ele vê um futuro diferente para aquele terreno que tem sido o foco de tanto terrorismo, tantos ataques contra nós, tantos testes e tantas tribulações. Ele tem um diferente ideia.

Ao descrever a faixa de Gaza como “um símbolo de morte e destruição”, Trump disse que tem sido “tão ruim para as pessoas perto dela, e especialmente para aqueles que moram lá.

“Tem sido um lugar infeliz há muito tempo. Estar em seu compêndulo não tem sido bom, e não deve jogar dizendo.

“Por outro lado, devemos ir a outros países de interesse com o coração humanitário, e há muitos deles que querem fazer isso e construir vários domínios que finalmente serão ocupados pelos 1,8 milhão de palestinos que vivem em Gaza, terminando a morte e destruição e, francamente, má sorte. Isso pode ser pago pelos países vizinhos de grande riqueza.

Trump também disse que a única razão pela qual os palestinos querem retornar a Gaza é porque eles não têm alternativa. “Agora é um site de demolição. Este é apenas um site de demolição. Praticamente todos os edifícios são baixos. Eles vivem sob concreto caído que é muito perigoso e muito precário. Em vez disso, eles podem ocupar uma área totalmente bonita com casas e segurança e podem viver suas vidas em paz e harmonia, em vez de ter que fazê -lo novamente.

Dujarric disse que o Secretário -Geral ouviu pela primeira vez sobre o plano de Trump nas notícias.

Para Washington, apoiar uma solução negociada de dois estados permaneceu uma meta política dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos permaneceu comprometido com uma solução negociada para o conflito israelense-palestino e “acredita que tanto os israelenses quanto os palestinos merecem medidas iguais de liberdade, segurança e prosperidade”, disse o Departamento de Estado.

Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer Israel como um estado em 1948, e o primeiro a reconhecer Jerusalém como a capital de Israel em 2017.