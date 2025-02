"Esses 15 episódios foram torturas": O drama de gianluca torre "À primeira vista"

Hoje, segunda -feira, 17 de fevereiro, é o dia do primeiro episódio da quarta temporada de À primeira vistaO show popular que é transmitido em tempo real. Depois de esperar, portanto, para os muitos espectadores que não estão mais na pele para descobrir quem sob a equipe do Milanese – aquele que consiste em Gianluca Torre, Mariana d’Amico e Ida di Filippo – e os romanos – formados por Corrado – Formado por Corrado – formado por Corrado Sassu, Blasco Pulieri e Nadia Mayer – o assento é o melhor desta edição.

Nestes meses de esconder a tela pequena, os corretores mais famosos da Itália estão encantados em projetos pessoais. Um exemplo? Corrado Sassu e Blasco Pulieri lançaram seu podcast no YouTube. Com esse formato, os dois romanos planejam satisfazer as curiosidades de seus fãs, respondendo a perguntas sobre o mundo da venda de casas. Gianluca Torre também criou seu podcast – “Casa perfeita” – Onde entrevistar convidados famosos como Pierluigi Pardo e DiLetta Leotta.





Entre os corretores de À primeira vista Mais popular entre os espectadores reais, há certeza Gianluca Torre. “Biscuit”, como apelidado de seus colegas milaneses, disse em entrevista ao Corriere della Sera O inconveniente tentou gravar os primeiros episódios da primeira temporada do programa. “Eles sugeriram que fizessem o elenco, mas quando as coisas correram bem, eu tinha mais de um pensamento porque não achava que tive tempo de participar de uma transmissão – o corretor explicou – então eles me disseram que isso Foi um experimentoUm episódio piloto e que nem sequer era conhecido ou descobriu o programa. Quando a confirmação veio para mim, foi um salto no escuro e eu tinha muitas dúvidas. Os primeiros 10 a 15 episódios Eles representavam um tipo de tortura. Pensei no que os outros agentes teriam dito ou pessoas em geral. Estou errado e critico em toda a Itália e não sou descuidado, nem gosto do risco. Acredito que À primeira vista foi O mais arriscado que eu fiz“.