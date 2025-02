Esses 30 artigos de Nordstrom, J.Crew e as vendas do dia dos presidentes de Gap venderão o mais rápido possível

Para muitas pessoas, os fins de semana longos significam um dia adicional de licença para passar com a família e os amigos, mas para mim, eles só significam uma coisa: compras de vendas de férias. Ok não realmente, mas o editor de moda em mim fazer Ansioso para navegar por ofertas incríveis online. Sei que os melhores itens estão ocorrendo rapidamente, então eu estava um passo à frente do planejamento de vendas dos presidentes desta temporada. Alerta de spoiler: eles são Realmente BOM. Mais especificamente, os de Norte ,, Brecha E Para temer – Com descontos em artigos essenciais, como casacos, sapatos, tricô, blusas, jeans e muito mais, é quase impossível não entender algo. Não tenho dúvidas de que essas grandes descobertas serão rapidamente, por isso não perca mais segundo. Navegue pela minha montagem dos favoritos abaixo.

Norte

A subida da venda de inverno da Nordstrom é como ser criança em uma loja de doces. Você pode marcar até 60% de redução em roupas, beleza e acessórios.

Reforma MARTHA BUTTOM CONTRA A espuma de mocha é o momento.

Leoa Mistura de algodão de tira de coban Eu os usaria nos dias WFH.

Veronica barba Penny Loafer Esses mocassins são tão quietos.

Stuart Weitzman Botie Ziplock 60 Você não pode errar com um chinelo preto.

Reforma Bolsa de ombro de couro médio rosetta Não durma na seleção de sacos de reforma.

Sam Edelman Michaela Rhinestone Mary Jane Flat Esses cortes são mais de 50% de redução.

Ugg® Tazz Maxi Curly Authentine Shearling Platform Slipper Observe: UGG está à venda.

Pessoas livres De mim a você camiseta de renda longa de renda Este top é perfeito para a superposição.

Reforma Top de sacallop de Vivia Broaided

Para temer

Neste fim de semana, você pode pendurar 40% na J.Crew e economizar 50% adicional em itens à venda.

Para temer Étienne vergonha surpresa em Oxford Léger

Para temer Salia deslizante de Gwen em renda de cetim texturizada A nuance da Marinha parece tão cara.

Para temer Jeans de altura grande Estes estão sempre disponíveis em quase todos os tamanhos.

Para temer jóia Madelyn Blazer na seção de quatro estações A venda é o momento ideal para inserir peças atemporais como este blazer.

Estilo este cardigã sob o blazer e associe-o ao jeans acima, uma roupa perfeita.

Brecha

Você não vai querer perder a venda do Long Gap Weekend – o varejista oferece redução de até 60%.

Brecha Fumando de casca de mistura de linho Não consigo parar de pensar neste conjunto para a primavera.

Brecha Mini-Short-Linge Ah, e não se esqueça das meias variadas.

Brecha Camisola de colarinho V em C Algodão 100% algodão Este suéter fica 100% algodão e à venda por menos de US $ 50 – eu chamaria de voo.

Brecha Jeans grandes com tornozelo com lado alto Eu amo o ajuste neles – eles vêm em um punhado de cores.

Brecha Corsário de criação de raça Conheça seu novo passeio favorito.

Outras marcas

manga Ceinter Mainage Main – Mulheres | Mango EUA A Mango oferece redução de até 70% em estilos selecionados, mais marcam 15% adicionais ao gastar US $ 170 ou mais.

manga Vestido de linha – Mulheres | Mango EUA

Adidas Sapatos interiores da gazela Economize 30% em todos os itens a preços completos e à venda na Adidas até 18 de fevereiro com o código SAVE.

Cos Casaco único de peito Os estilos selecionados na COS são de até 40% de redução até 18 de fevereiro.

Cos Camisa pólo de manga comprida com listras relaxadas

Valentino Garavani Pequena bolsa de ombro Ohval na pele da vitela nappa A venda da Saks Designers possui itens de até 70% até 17 de fevereiro.

Atordoado Eon com glitter com lantejoulas de minivestão