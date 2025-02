Esses 30 designers-vibe Zara acabam de comprar US $ 24.246 (sim, eu fiz o cálculo)

Na foto: ZW Collection Calça de balão de 100% em edição limitadaUS $ 229 (Crédito da imagem: Zara)

Comprar on -line para ganhar a vida significa que meu cérebro é essencialmente um catálogo para cada item de moda importante que merece ser conhecido agora. Se houver um artigo de moda para comprar em algum lugar da Internet – itens de luxo que definem um estilo agradável nesta temporada com descobertas acessíveis que são vendidas na velocidade do raio – eu já sei. Eu até sei quando um artigo acessível tem as fixações de uma parte triplica seu preço.

Como a Zara acabou de lançar muitos itens de primavera frescos, passei um navegador da tarde os recém -chegados do varejista e vi tantos itens luxuosos que capturam a atmosfera de criadores que continuei com meu próprio guarda -roupa. Embora nada realmente reproduza um objeto de designer real, existem certos elementos que vêm muito, muito Fechar – seja uma certa tendência de decote em funil em uma jaqueta de couro, um suéter com um lenço integrado ou um par de bombas com uma forma redonda que é justa. Cheguei ao ponto de calcular o quanto deveria gastar no guarda -roupa da primavera do meu criador dos sonhos e quanto os artigos da Zara abaixo me salvariam, e se a soma líquida que você leu acima não for impressionante, o 30º encontra você ” Leia para ver certamente será de tirar o fôlego.

Coleção ZW Jaqueta de couro falso

Zara Daim Stretch Stretch A forma! A cor! A camurça!

Zara Combinação de couro 100% de camurça com dobra Eu nunca pedi algo tão rápido antes.

Zara Jean de Jogger com uma perna alta grande Algumas das marcas de jeans mais legais do mercado agora fazem cintos de cordão como este, e eu sou tão fã.

Zara Mocassins com vampões altos

Zara Mini-sac tout em couro estampado animal A impressão de Dalmate é definida para substituir a impressão do leopardo.

Zara Puxe com lenço de superposição Se ele vier com um lenço integrado, há uma boa chance de que ele se encontre na minha cesta.

Zara Jaqueta falsa de couro peplum As jaquetas de cintura de cinchas são o que os primeiros adotantes têm no momento

Coleção ZW Jeans com fachada na altura média cônica Este formulário é perfeição – sem notas.

Zara Saltos quadrados de couro de dedo do pé Este dedão um pouco arredondado é tudo o que eu quero em um par de bombas agora.

Zara Cinto de couro circular Para que qualquer roupa se sinta muito mais longe.

Zara Suéter de tricô básico suave Até o COS Alt deste suéter viral, o suéter on -line foi vendido em tempo recorde, então espero nada menos para esta versão Zara ainda mais acessível.

Eu amo esse visual pré -incêndio.

Zara Botas de tornozelo de pico doce Os designers que tendem a definir tendências mostram sapatos de luva, o que significa apenas uma coisa.

Zara Jaqueta de couro em camurça

Coleção ZW Vestido Licou O Licou um pouco embaçado é o que o torna particularmente adiante.

Zara Calça listrada lateral Tory Burch acaba de apresentar calças em sua pista de outono, para que você saiba o que isso significa.

Coleção ZW Vestido longo As mulheres Scandi estarão por toda parte nesta escolha.

Coleção ZW Saia lápis de cetim

Zara Vestido de meio -dia de renda cetim Lace é algo que muitas vezes pode parecer barato, mas esse vestido escorregadio está longe disso.

Zara Saltos de couro assimétricos Se eu vejo você vestir, eu sei que você entendeu.

Zara Blazer de camurça de couro Estou realmente chocado que esteja sempre em estoque.

Tanta camurça, tão em breve.

Zara Tricô listrado Todo mundo mostra malhas de rugby hoje em dia.

Coleção ZW Jaqueta de cera de veludo com Côte -Côte

Zara Sandálias de pescadores de canto

A cor do computador da estação.