Esses 6 estilos de sapatos sempre se adequam a essa tendência sofisticada de calças anti-denim

Em nossa busca por fundos elegantes, que sempre nos fazem parecer montados, mas que são sempre práticos o suficiente para vestir e sair, sempre há um estilo que parece acima do resto: calça de cetim. Onde esse estilo oferece facilidade e conforto, geralmente é o caso que o suprimento de sapatos para usar com calças acetinadas é tudo menos isso.

O tecido sedoso, especialmente quando usado com alfaiate baixo e para navegar levemente no chão, injeta qualquer conjunto com uma sensação de glamour e usado, mesmo que você os estilize em torno de um suéter de caxemira descontraído ou tricô grosso. Eles também são de baixa manutenção, o que significa que nossas manhãs não são mais gastas em pé na frente de nossos armários implorando à Dear Horowitz Style Tool de Dear Horowitz Perturbado Para nos ajudar a reconstruir um olhar antes mesmo de tomarmos nosso primeiro café.

Obviamente, também há algo silenciosamente luxuoso para usar calças que quase podem servir como pijama. No entanto, o material vaporoso e a sensação da luz como uma pena trazem um tipo de equilíbrio sem esforço que carece de variedades de lã ou jeans. Culpe esse efeito na escassez de estrutura que as calças de cetim fornecem ou o fato de elas serem fundamentais da moda desde meados do século – observe as reflexões do estilo dos anos 60 como Lee Radziwill para inspiração – se as calças de cetim trazerem uma espécie de chiqueiro Entenda que não podemos nos impedir de cobiçar.

Mais recentemente, o Khaite provou a versatilidade das calças de cetim, modelando -as sob vestidos deslizantes de plumey para sua coleção de primavera / verão 2025. E Victoria Beckham foi lançada em uma fantasia completa de cetim para uma recente cerimônia de premiação. Enquanto isso, nas ruas de Londres e Nova York, as calças de cetim em creme e tons marrons se tornaram os favoritos das folhas de licença.

Embora eles façam uma excelente base para que você possa construir uma roupa de vento, encontre o sapato certo para melhorar o drapeamento de bom gosto ou compensar o sentimento refinado pode exigir um pouco mais de pernas.

Você chega ao treinador dia a dia Para adicionar um elemento derrotado ou associar sua energia a proverbialmente a um apartamento polido? Pessoalmente, aprecio a aparência de um sapato de calcanhar com calças de cetim, porque a altura adicional sempre alonga a perna tão graciosamente e ajuda a bainha a morrer tão bem ao redor do tornozelo. (As duas botas de salto gatinho e sandálias de tira podem lhe dar esse efeito, que também faz calças de cetim de desgaste o ano todo).

Obviamente, há também o seu destino para levar em consideração, e é por isso que eu aceitei para reunir os seis estilos definitivos de sapatos para usar com calças de cetim. Seja qual for a ocasião, esses são pares que sempre se adequam. Do essencial a qualquer coisa, menos, descubra os melhores sapatos para usar com calças acetinadas por vir.

6 sapatos chiques para usar com calças de cetim

1. Impressões de leopardo

Notas de estilo: A estampa de leopardo tem um momento em todas as áreas da moda. Para alguns, eles transcenderam o ciclo de tendência e se tornaram um verdadeiro neutro. Mas para os outros, eles sempre são uma nova maneira de inserir um sentimento de novidade em um visual, o que o torna o sapato perfeito para usar com calças de cetim. De Adidas X Wales Bonner, os treinadores de estampa de leopardo virais com balés não convencionais, a tendência do sapato impresso para leopardo funciona perfeitamente com calças de cetim.

Compre o sapato:

Alaïa Cruz Cross Cross com cabeleireiro com estampa de balé de leopardo “É como um designer completamente importante”.

Atordoado Botas de tornozelo de cabelo com leopardo Estes são um investimento real e podem trabalhar com tantos estilos de calças.

Cos Mulas de pônei quadrado Mal posso esperar para estilizar essas mulas de cos com um par de calças de cetim pretas.

Compre as calças:

Massimo Dutti Calças de cetim de perna grande fluindo Aproveite a abordagem feita alfaiate com este par de Massimo Dutti.

2.

Notas de estilo: Como as calças de cetim às vezes podem parecer com falta, rejeitar a fluidez do estilo, adicionando um elegante par de sapatos pontiagudos. O acabamento nítido da navalha pode decidir através da superfície lisa e brilhante das calças. Estilo com um blazer feito igualmente alfaiate para completar a aparência.

Compre o sapato:

A tira pontilhada de pérolas é um toque tão elegante.

Estes parecem muito mais caros do que são.

Adicione um toque de vermelho com este par de reforma da Borgonha.

Compre as calças:

Reforma Calça de seda Olina As calças de cetim da Reforma têm a reputação de ser uma das melhores do mercado. Não é apenas o estilo feito de um tecido leve de carregador de seda, mas está disponível em uma ampla gama de tamanhos, trazendo essa amada silhueta para a maioria dos tipos de corpo.

3. Botas de couro preto

Notas de estilo: Existem inúmeras razões para investir em um par de botas pretas. Mas para os não iniciados, permita -nos contar um. As botas pretas são tão adaptáveis, preenchem uma lacuna entre um salto elegante e um prato tranquilo com calma. Quando usado com calças de cetim, o couro preto fornece um contraste sutil que realmente melhora o acabamento derretido do tecido.

Compre o sapato:

E outras histórias Botas de meia de couro

Aeyde Botas de tornozelo de couro Zoe

Studios da acne Botas de couro de patente Eu amo o capitão contrastante do dedo do pé.

Compre as calças:

Ler Barb Pliné calça em cetim de perna grande Este magnífico estilo de leset é feito de um cetim japonês indulgente e tem um cinto elástico para um ajuste salouky.

4. Balé -aparas

Notas de estilo: Durante os dias em que você quer se vestir, os balés sempre completam calças de cetim sem fazê -las se sentirem demais “feitas”. Atualmente, existem tantas opções de estilo para escolher, o que o torna um armário imperdível por si próprio.

Compre o sapato:

E outras histórias Balé quadrado O cetim em cetim é uma combinação tão deliciosa.

Aquazzura Gioia Ballet com dois tons de balé de couro

Reforma Charlie Ballet Flat Esses Mary Janes estão no topo de tantas listas de desejos de nossos editores.

Compre as calças:

O Arket é amado por bases altas, e essas calças feitas com uma tecelagem suave de seda de amoreira provam exatamente por que a marca despertou uma reputação tão grande.

5. Slingbacks

Notas de estilo: Os fungos estão na moda há quase um século. Mas com Miu Miu, que libera a forma com sua iteração de loop de vanguarda, isso me lembrou o quão adaptável essa forma é. Há algo sobre um tornozelo exposto que faz você parecer mais educado sem adicionar outros acessórios ou esforços.

Compre o sapato:

Arket Apartamentos em cetim-satina

Cos Saltos de gatinho levemente de couro Porque quando você quer se sentir mais vestido sem sacrificar o conforto.

Compre as calças:

Reforma Calças biaís de ascensão de cetim de cetim de folga Esse ajuste relaxado parece intencionalmente polido enquanto perseguia esse zíper e leva.

6. Sandálias de tira

Notas de estilo: O tecido luxuoso das calças de cetim é um convite para se vestir, portanto, sem olhar para esse humor, juntando -se a eles com algo tão sábio e atemporal. As sandálias de tira estabelecem perfeitamente esse equilíbrio porque as tiras de couro finas são finas o suficiente para melhorar a opulência do material e não prejudicá -lo.

Compre o sapato:

Reforma Georgia Kitten com saltos O salto curvo traz um sotaque tão elegante a eles, mas a altura do salto ainda é pequena o suficiente para tê -lo de pé o dia todo sem se sentir doloroso.

Jil Sander Sandálias de couro É couro italiano suave e a forma dos dedos dos pés para mim.

E outras histórias Sandálias de couro de gatinho Eu amo a palmilha acolchoada contrastada.

Compre as calças: