Esses suéteres são tão boas celebridades, tornando -as uniformes de inverno

É oficial: os suéteres assumiram absolutamente o controle do inverno, e as celebridades são sobre. Com um inverno tão frio quanto o que temos, um suéter era a única coisa que todos colocamos todas as manhãs. Vi esses grampos confortáveis ​​que aparecem em toda parte nas redes sociais e na vida real. Seja uma malha de grandes dimensões chique ou um carrinho de tripulação convencional, as Visões A consideraram seus uniformes de inverno essenciais, mostrando o quão versáteis e confortáveis ​​são suéteres.

Planos de estilo de rua com postagens no Instagram, as estrelas provam que esses suéteres são mais do que essenciais de inverno – eles são o equilíbrio perfeito de estilo e conforto. Não é uma surpresa que eles tenham escalado em direção a eles. Eles podem estar vestidos ou abaixo, e todos trazem sua própria atmosfera única. Vamos mergulhar nos estilos de suéter que prenderam celebridades e como você também pode removê -las.

(Crédito da imagem: imagem direta)

Os suéteres da Ilha Fair nunca me decepcionam porque não têm limites confortáveis ​​e têm um design tão atemporal. Adoro a maneira como Holmes trouxe os tons quentes deste suéter, coitando -o com acessórios semelhantes – Tils Chic.

Compre a escolha de Katie Holmes:

Amantes e amigos Camisola de Faisle Andrea

Uma gola alta ajustada com um bombardeiro de grandes dimensões é apenas perfeição. Ele é do Wardrobe.nyc, e a marca o convencerá a criar um novo guarda -roupa de cápsula com seus artigos.

Compre a escolha de Jasmine Taes:

Wardrobe.nyc x Rosie Huntington-Whiteley Corpo de manga longa rhw

É claro que Kendall Jenner tem o suéter que muitos dos meus colegas editores estão obcecados, e acabei de decidir que devo ser o próximo para experimentá -lo. Essa forma de ampulheta do conceito de Almina é um design tão lisonjeiro se você estiver cansado de se sentir mal -humorado em seus suéteres.

Compre a escolha de Kendall Jenner:

Conceito de Almina Cardigã do pescoço

A roupa de Shanksgiving de Sofia Richie apenas me cativou e, ao inventar uma dança viral usando -a, estou convencido de que todo mundo se sente exatamente o mesmo.

Compre a escolha de Sofia Richie:

Lisa Yang O suéter arenoso

(Imagem de crédito: Getty Images)

Se você não sabia que Gwyneth Paltrow tem seu próprio rótulo, você precisa. G. Label é quase como um momento “The Row Meets J.Crew”, e vê -la usar um suéter da coleção me influenciou imediatamente.

Compre a escolha de Gwyneth Paltrow:

G. Namorado v-lck pux

Você nem sempre tem seu guarda -roupa em seu guarda -roupa. Uma gola alta clássica preta pode fazer muito e ser usada repetidamente, e eu amo a maneira sem esforço que Justine Skye o denominou.

Compre a escolha de Justine Skye:

Reforma Brooke Cashmere Cropped Coltleneck

Para um tricô que você pode usar o ano todo, esta camisa polo eterna de Olivia Culpo é uma sala tão grande usando fraldas ou por si mesmo. Sua roupa me faz querer andar a cavalo.

Compre a escolha de Olivia Culpo:

Eterno Journey Cashmere Polo Top

(Imagem de crédito: Getty Images)

Hailey Bieber está fazendo isso novamente com um estilo clássico que faz você querer ir para casa e copiar sua roupa imediatamente. Cada tricô que comprei da Bikinis Frankies é perfeitamente confortável, para que eu possa ver por que ela optou por esse tricô em particular entre seu armário de criadores.

Compre a escolha de Hailey Bieber:

Biquínis de greve Cardigan Tricot Dudley

Compre mais suéteres:

Alex Mill Cardigã de algodão e cashmere Paris Estou aqui para os pequenos detalhes sobre este.

MANGA Suéter Tricot em V

Tesouro e link Cardigã de mistura de algodão

Reforma Sweater de namorado da Caxemira Este tricô ainda vive na minha lista de desejos.

Reforma Sweater de namorado da Caxemira Eu quero comprar isso para demonstrar a primavera.

MANGA Suéter de lã assimétrica Estou obcecado com esta cor.

Caso você precise de um estilo curto.

Loulou sazonal Cardigã de Cashmere Crop Crop Crop Crop

Gobi da Mongólia em Cashmere Cardigã do pescoço da tripulação

Reforma Jadey Cashmere Vibrações de corte universitário.

Eu amo os detalhes de Mohair sobre este.

Reforma Cardigã de lã regenerativa de Hannah

Este cardigã é incrível.

Areia Cardigan com um rascunho