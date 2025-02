Está aqui: a glirl skinny-jean de 2025

Os últimos anos foram em ajustes descontraídos e um jeans grande, mas 2025 prova que a estrutura está de volta. Jeans skinny altamente altura com um cinto de couro define essa mudança, oferecendo uma estética racionalizada e desenhada que sente outra coisa. É o retorno de uma abordagem de jeans mais feita sob medida e, honestamente, é hora.

Jeans skinny estão de volta de uma maneira que parece menos nostálgica e mais intencional. A atualização de 2025 refere -se a verniz e retornar às silhuetas bem definidas. E o movimento de estilo que faz toda a diferença? Um cinto de couro. Jeans skinny de alto peso, usados ​​com um cinto elegante, emergem enquanto a fórmula de roupa que parece em partes iguais e sem cabelos, provando que esse alimento básico anteriormente dissecado tem um poder sério.

O que distingue esse olhar de seu colega no início de 2010 é a maneira como ele é elegante. Em vez de lavar o sofrimento ou o tecido muito elástico, a versão do computador se inclina em um jeans limpo que mantém sua forma. Um clássico cinto de couro– seja fino e minimalista ou ligeiramente superdimensionado – apenas adiciona uma definição suficiente para fazer o tamanho do ponto focal. É uma dica de estilo que parece inspirada e inegavelmente moderna, acenando para a estética dos modelos dos anos 90, enquanto se instala perfeitamente no guarda -roupa de hoje.

Não é uma combinação de roupas que requer reflexão na parte excessiva. Um par bem ajustado de skinnies de alta altura, um cinto polido e um ninho alto são suficientes para criar uma aparência que funcione do dia para a noite. A simplicidade é o que a torna fresca – é uma lacuna em comparação com as silhuetas grandes e excelentes que dominaram nos últimos anos, oferecendo uma alternativa mais refinada sem se sentir muito realizado. Associado a botas elegantes, balés ou até saltos de declaração, é o tipo de roupa que sempre parece chique, você faz compras ou vai para a noite.

Veja a roupa de Jean Skinny de que todas as meninas de TI já estão carregando este ano:

O olhar sobre o UNBOUTTON aqui faz essa roupa.

O teste de jeans skinny preto não precisa ser chato.

Botas de cisalhamento e camurça.

Tudo sobre roupas ao ar livre aqui.

Você não pode ser enganado com um tanque listrado simples e jeans skinny.

Uma gola alta de Sleeved é perfeita para a primavera.

Uma pequena ação de jeans skinny cortou aqui.

Camisa abotoada branca, um blazer e um cinto de couro.

Adoramos este cinto de inspiração ocidental.

Uma roupa de jeans-vanglória sempre empresta uma atmosfera polida.

Basta adicionar uma camisa preta longa ajustada.

Este toque de vermelho dá.

O cinto e os saltos pontiagudos fazem esse olhar.

Não tema os acessórios marrons.

As vibrações mais francesas com arranhões e a longa camada.

As peças da superposição aqui são perfeição.

Outro exemplo da maneira como uma blusa preta ajustada faz a parte mais chique do estilo.

Compre nosso jeans skinny de alta altura favorito e nossos combos de cinto:

DL1961 Halle Straight InstaSculpt Jeans High Height

Massimo Dutti Cinto de couro de neppa doce

Zara Esculpir jeans TRF com cintura alta

Madewell Jeans cultivados na cintura alta

Pano e osso X Cinturão de Betas

Quadro Os jeans magros de alta altura a lápis