Esta base emblemática foi usada para criar Sabrina Carpenter "Baby Angel" Grammy

(Imagem de crédito: Getty Images)

Sabrina Carpenter acaba de ganhar seus dois primeiros Grammys para o melhor desempenho solo pop (Espresso)) E o melhor álbum pop vocal (Doce curto). Ela foi indicada a outros quatro. Então, sim, ela teve um inferno de um ano. Também o esmaga no departamento de beleza, trazendo de volta uma estética vintage e inspirada pelo pino de pele dominante – maquiagem glamourosa e cabelo inflável e voluptuoso.

Seu visual do Grammys 2025 estava online com sua estética de assinatura. Ela associou seu vestido de JW Anderson personalizado a um olhar que sua maquiadora, Carolina GonzalezDescrito como “Baby Angel com um toque de romance”. Continue rolando para ver todos os produtos que ela usou para criar a aparência do tapete vermelho de um carpinteiro.

Preparação da pele

Gonzalez usou produtos de beleza SK-II e Prada para dar a carpinteiro seu brilho.

Inventar

Armani beleza Fundação sem óleo sem falha de seda impecável brilho em 5.1 e 5.9 A pele impecável de Carpenter foi graças a esta fundação emblemática, amada por celebridades, maquiadores e editores (para não mencionar o rosto, porque nunca entupida poros). Oferece cobertura média e construtível com um acabamento natural.

Armani beleza Face de seda e corretor brilhante sob os olhos em 5.25 Então Gonzalez usou esse corretor de cobertura embaçado e média.

Armani beleza Bochechas de seda luminosas em 53 rosas ousadas Este é o produto por trás da vermelhidão do bebê do Carpenter.

Prada beleza Dimensões palete de obras de múltiplos efeitos recarregáveis ​​em 04 poesia Então chegou a hora de maquiagem para os olhos. Gonzalez usou essa linha de beleza da Prada.

Cílios de veludo Tradesões de veludo grupos de cílios falsos em volume natural Os cílios naturais de Carpenter foram acentuados com esses aglomerados de cílios falsos.

Prada beleza Hidratante Lip Balm in Astral Pink U001 Gonzalez criou uma “superposição labial” de produtos de beleza da Prada para criar a cor dos lábios do tapete vermelho do carpinteiro. O primeiro produto foi esse protetor labial viral e ajustado em pH. Está claro antes de se transformar em um rosa personalizado.

Prada beleza Prada monocromático batom de borlão fosco macio Então, o batom borlado e o borrão fosco da Prada Beauty em B101 Tiepolo, um doce rosa nu.

Prada beleza Lipstick monocromático hiper fosco recarregável no Albaster B11 Finalmente, ela usou hiper tapete de batom monocromático nesse tom nude leve.