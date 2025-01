Esta combinação de cores frescas de primavera é elegante, atemporal e já é a favorita de Katie e Alexa.

Com o Mês da Moda se aproximando, estive pensando sobre que tipo de looks e designs poderemos ver nas passarelas desta vez. Refletindo sobre a paleta de cores suaves e harmoniosas da última temporada – aqueles tons pastéis que pareciam nos envolver em serenidade – não posso deixar de me perguntar como essa tendência irá evoluir. Irão os designers aprofundar-se nas suas raízes ou levá-la numa nova direção ousada? Embora a resposta chegue em breve, acho que encontrei uma pequena pista graças a algumas das minhas celebridades favoritas.

Nas últimas semanas, notei uma combinação de cores elegante e discreta emergindo em vários estilos: azul e marrom. Não é exatamente uma combinação inovadora, você pode pensar, mas nas mãos de Alexa Chung e Katie Holmes, parece totalmente novo e emocionante – ouso dizer, um prenúncio do que está por vir.

Chung nos deu uma primeira amostra ao combinar uma camisa de botão azul celeste com uma jaqueta de couro marrom chocolate em uma roupa que exalava refinamento prático. A riqueza quente da jaqueta de couro equilibrou a suavidade do azul claro, criando um visual moderno e clássico.

Então, Holmes apresentou uma versão igualmente impressionante da tendência. Mantendo sua propensão à sofisticação discreta, Katie usava uma blusa de gola alta em um tom suave de azul celeste com calças marrons terrosas. O resultado? Um equilíbrio perfeito entre fantasia e elegância fundamentada. O delicado azul deu um toque de otimismo, enquanto o marrom trouxe calor e profundidade, uma combinação inesperada e profundamente refinada.

(Crédito da imagem: Getty Images)

Essa tendência não está apenas nos guarda-roupas das celebridades. Pensando em setembro passado, comecei a notar essa dupla azul e marrom que estava silenciosamente chegando às passarelas da primavera / verão de 2024. A combinação parece particularmente oportuna: o azul bebê canaliza a energia esperançosa e alegre da primavera, enquanto o fundamental. tons de marrom proporcionam uma qualidade de transição perfeita para o clima imprevisível da estação.

(Crédito da imagem: Launchmetrics)

A modelo usa top azul e saia marrom no desfile Atlein Primavera/Verão 2025.

O que há de mais interessante nessa combinação é seu apelo duradouro. Ao contrário da moda efêmera de 2023, que dominou tudo, desde malhas até acessórios, o azul e o marrom têm uma qualidade atemporal. É chique sem ser chamativo, versátil sem ser chato e o melhor de tudo é que funciona o ano todo.

Portanto, embora os desfiles sem dúvida nos inspirem com novas abordagens da tendência, estou pronto para começar a adotá-la agora. Continue lendo para descobrir nossa seleção dos melhores itens azuis e marrons abaixo.

COMPRE A TENDÊNCIA DE CORES MARROM E AZUL:

Sem nada por baixo A camisa clássica Eu sempre volto ao With Nothing Underneath pelas opções de camisas chiques.

Esta saia bodycon também vem em três outros tons.

As bolsas chiques da Polène são as preferidas das fashionistas.

Na minha opinião, um blazer marrom chocolate é um item básico do guarda-roupa que vale a pena guardar.

Fantasma Vestido longo de cetim salgueiro Estou contando isso antes da temporada de casamentos.

Use com um vestido azul claro ou com uma saia esvoaçante.

Sempre volto ao vestido drapeado para criar um look de noite.

As malhas da & Daughter são algumas das minhas favoritas de todos os tempos.

e outras histórias Saia midi com cintura franzida Use-o com uma regata simples para um look chique de primavera/verão.

Leve-a como bolsa de ombro ou guarde-a nas garras.

Vintage americano Cardigã com mistura de alpaca Vitow Esta malha vibrante oferece uma maneira simples de energizar seu estilo diário.

e outras histórias Calças largas com pregas prensadas Eles também vêm em cinco outros tons.