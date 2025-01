"Esta condenação deve acompanhá-lo por toda a sua vida": três anos para Amanda Knox

Os juízes da primeira divisão criminal do Tribunal de Cassação confirmou a pena de três anos imposta pelo Tribunal de Recurso de Florença contra Amanda Knox, acusada de difamar Patrick Lumumba. Durante a sua acusação esta manhã, o Procurador-Geral pediu a rejeição do recurso da cidadã norte-americana Amanda Knox e confirmou a sua pena de prisão de três anos. Amanda Noxele teria acusado Lumumba do assassinato Meredith Kercher ocorreu em Perugia em novembro de 2007, apesar de saber que era inocente. “É um castigo completamente inesperado para nós e injusto para Amanda, não acreditamos. Vamos ler os motivos”, disse o advogado Luca Luparia Donati, defensor de Amanda Knox junto com o advogado Carlo Dalla Vedova, ao comentar a decisão do Supremo. Tribunal. .

A resposta de Patrick Lumumba teve um tom diferente: “Estou muito satisfeito porque Amanda cometeu um erro e este castigo deve acompanhá-la para o resto da vida. Saúdo a justiça italiana com muita honra”. Lumumba “depois de dezoito anos viu os seus direitos finalmente reconhecidos”. O advogado Carlo Pacedlli, defensor do músico congolês acusado por Amanda Knox de ser o assassino de Meredith Kercher, afirma que Patrick “sofreu graves danos, economicamente, mas não só e até agora de Amanda Knox, além de não ter sofrido receber qualquer tipo de indenização, ele nem recebeu um pedido de desculpas.” Em 2007, na época do assassinato de Meredith Kercher, ocorrido em 1º de novembro daquele ano em Perugia, Lumumba era o proprietário de um pub no centro histórico da capital da Úmbria, onde Amanda também trabalhou. No entanto, ele agora mora na Polônia, país de origem de sua esposa.