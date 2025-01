Esta controversa tendência de coaching vai acontecer, goste eu ou não

A minha previsão é que, quando olharmos para as tendências que definiram 2025, identificaremos um fio condutor óbvio. Após o reinado do luxo discreto – que dominou as passarelas e as mídias sociais por quase dois anos – a narrativa de estilo deste ano parece decididamente mais ousada e divertida, e inaugura uma onda de tendências com as quais não estou acostumada. De novo.

Tendo abraçado uma estética limpa e discreta por tanto tempo, é natural que o pêndulo oscile na direção oposta, trazendo um senso renovado de capricho e inteligência à moda. Entra: a tendência do ballet flat.

Este desenvolvimento não é totalmente inesperado. As sapatilhas – da variedade mais tradicional e recatada – cresceram em popularidade nos últimos anos, estabelecendo silenciosamente as bases para que esta iteração mais animada ocupe o centro das atenções. Ao mesmo tempo, as tendências de tênis tornaram-se cada vez mais experimentais, com designs de inspiração retrô, silhuetas sem rendas e cores vibrantes se revezando no centro das atenções. Hoje, estes dois movimentos anteriormente distintos fundiram-se, dando origem a uma tendência que encapsula perfeitamente a vibração do estilo experimental de 2025.

Embora possam não agradar a todos, minha experiência na indústria da moda me diz que essa silhueta veio para ficar. Já adotado pelo estilo de celebridades, vi pares divertidos incorporados aos guarda-roupas de Iris Law e Emily Ratajkowski, nenhuma das quais é estranha ao estabelecimento de tendências. O endosso de uma celebridade é muitas vezes o primeiro sinal claro de que um look tem alguma longevidade, abrindo caminho para a adoção convencional.

A segunda pista está na novidade da tendência. Ao contrário das sapatilhas ou dos tênis grossos, que têm uma história célebre, as sapatilhas ainda são um território desconhecido. Esta frescura dá aos designers muito espaço para experimentar, permitindo que o estilo evolua de múltiplas maneiras, tornando-o pronto para decolar em 2025.

Em termos de estilo, não precisa ser complicado. Esta tendência divisiva combina perfeitamente com roupas que você poderia combinar com sapatilhas simples ou seus tênis favoritos. Pessoalmente, sou apaixonada pelo contraste destes ténis usados ​​com saias volumosas ou vestidos delicados, acrescentando um momento inesperado ao seu look.

Fazendo sucesso nas coleções de designers e lojas de departamentos nesta temporada, as sapatilhas Air Rift da Nike esgotaram repetidamente, enquanto o estilo com fivelas de Simone Rocha continua a cativar os amantes da moda.

Até o final de 2025, acho que a ascensão dos treinadores de balé será um dos assuntos favoritos da moda. Para começar, leia nossa escolha dos melhores treinadores de balé aqui.

COMPRAR TREINADORES DE BALÉ:

Nike Tênis Air Rift de couro com biqueira dividida Eles também vêm em vermelho e branco.

Asics Cecilie Bahnsen Esta colaboração Asics X Cecilie Bahnsen é uma das minhas favoritas recentes.

Miista Bailarina de renda preta Averie Use-os com shorts esportivos ou contraste a energia e combine-os com uma saia lápis chique.

JW Pe Sapatilhas com cadarço Caitlin Use com ou sem meias brancas frescas.

Simone Rocha Sapato Crystal Buckle Tracker com acabamento em couro Simone Rocha foi uma das primeiras a iniciar a tendência do ballet flat.

Cécile Bahnsen Tênis oitava O delicado bordado floral acrescenta um toque lindo.

Carlos e Keith Tênis Mary Jane de malha Casey Eles também existem em prata.

Stradivarius Bailarinas esportivas Compre-os enquanto estão à venda.