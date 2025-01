Esta cor é rica em alguém inacessônico para pensar que sua bolsa de rua é designer

Como uma pessoa com um designer, um gosto com um orçamento alto, encontrar uma bolsa de aparência cara pode ser delicada. Os artesanatos e a qualidade de uma bolsa de luxo são inegáveis; no entanto, existem algumas dicas que você pode seguir para encontrar uma bolsa acessível que parece tão cara e durará em seu guarda -roupa enquanto qualquer designer comprar. Para optar por materiais naturais para garantir a qualidade para evitar o hardware leve e o contraste de costuras, para que sua bolsa não tenha ar barato, há muitas maneiras de encontrar uma bolsa alta de alcance de mão que parece mais caro que seu preço. A maneira mais simples, na minha opinião, é optar por uma cor rica. Todos sabemos que o preto e o marrom são clássicos, mas, para 2025, voltava minha atenção para um tom diferente, que é igualmente atemporal e fará com que qualquer pessoa que pense que sua bolsa alta alta é muito mais cara do que é realmente: Borgonha.

Marina parar Então Cavatelli Clutch na Borgonha.

Sem dúvida, a cor mais popular do ano passado, a Borgonha é alta o suficiente para trazer uma roupa, mas também é uma sombra extremamente portátil que se associará bem a nuances ousadas e neutras. Como uma pessoa com um senso de estilo muito clássico e anti-temperatura, a Borgonha é uma daquelas cores que acho tão atemporal quanto preto, marrom ou branco e nunca retiram minha zona de conforto minimalista. E, sem mencionar que parece extremamente caro. Há algo sobre o rico tom avermelhado que emite luxo e sofisticação.

Pessoalmente, encontrei uma infinidade de artigos chiques da Borgonha, de marcas acessíveis, tricô confortável a mocassins polidos e a seleção da bolsa da rua High Street não é diferente. Quer você o associe a tons clássicos como preto ou creme ou planeje ir ao monocromático da cabeça aos pés com outros itens da Borgonha, nos quais você investiu quando a cor estava na moda no ano passado, uma bolsa nesta tonalidade luxuosa dará ao seu cultivado – e e roupas caras.

Felizmente para todos nós, a Main Street está atualmente cheia de uma infinidade de opções de bolsas da Borgonha, que são acessíveis, mas não menos chiques do que seus colegas de luxo. Todos, de Cos e Arket a Zara e Mango, têm uma seleção de luxo que certamente enganará qualquer pessoa que pense que você está usando uma marca criativa.

Role para comprar as malas de Borgonha mais caras que não vão quebrar o banco para 2025.

Compre as malas mais caras da Borgonha:

Por menos de £ 40, esta bolsa Zara não fica muito tempo.

Arket Croc Leather Tote Esta bolsa Croc está na minha lista de desejos da Arket desde o seu lançamento.

Cos Clutch Cavatelli – couro Cos tem tantas sacolas de Borgonha com uma aparência luxuosa agora.

E outras histórias Bolsa de boliche de couro

assobiar Bolsa de bolsa de giulia vermelha escura Outra iteração em Croc para amar.

Design ASOS Bolsa de camurça

Charles e Keith Bolsa de boliche deitada de Axel As sacolas leste-oeste também têm um momento agora.

Cos Travesseiro de embreagem Matelassé – couro

Reiss Dima e bolsa de ombro de meia-lua de couro Pura perfeição de todos os ângulos.

Melie branca Bolsa de ombro de couro larissa Somos grandes fãs de Melie Bianco Bags em quem quem usa o Reino Unido.

E outras histórias Embreagem dobrada Pretende ser um best -seller.

Uma bolsa de aspecto de designer por menos de £ 50? Sim, por favor!

Stradivarius Bolsa de ombro tecido Parece muito mais caro que sua etiqueta de £ 30.

Charles e Keith Bolsa de Crescent Hobo Carey Essa forma única é geralmente algo que você só vê marcas de luxo.

Massimo Dutti Bolsa de correia de camurça dividida Massimo Dutti nunca decepciona.

Design ASOS Bolsa crossbody sling crossbody Os detalhes do ouro realmente aumentam esse crossbody.

Pullandbear Bolsa de couro Você pode instalar tudo neste luxo.