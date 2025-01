Esta dica de estilo de sapato barato é como impedir que os jeans de colheita assistam datada em 2025

Existem certas celebridades em que sempre confiarei em estilo, e uma delas é sem dúvida Elsa Hosk. O modelo, diretor criativo da Helsa e óbvio moda, sempre parece perfeitamente moderno, mas elegante e regularmente carrega os objetos mais cobiçados antes que todos coloquem as mãos nele.

Como você deve ter entendido se você seguir quem ele carrega, o Haute Couture Weekend e todas as celebridades que se acompanham em Paris nesta semana, e a própria Hosk estava na vanguarda de Valentino para os novos diretores criativos . , Título vertiginoso. Como as celebridades quando assistiram aos shows, Hosk usava uma aparência completa de Valentino, que incluía jeans cortados. Hosk não é alguém que você costuma ver referido em jeans hoje em dia, mas o estilo dessa roupa me deixou feliz.

Os jeans cortados não são a tendência de jeans mais populares em meados da 2020s, mas houve indicações de celebridades recentes de que elas poderiam retornar. Portanto, se você é um fã de jeans cultivado e deseja saber como fazê -los frescos em 2025, observe a ponta do estilo Hosk. Ela optou por um par largo com pernas largas (que eu recomendo em um par fino) e o que ela estava carregando de pé era a chave. Ela foi com um par de sandálias vermelhas estiletas, que teriam sido chiques sozinhas, mas foi além e as carregou com um par de meias de renda branca, o que fez o jeans juvenil parecia absolutamente o beijo do chefe.

Vivemos em um período de moda, no qual as pessoas se tornam muito criativas em relação ao que vestem com elas. E como Hosk acaba de aparecer, seu próximo movimento provavelmente deve ser pedir a um par de rendas para usar com jeans reformulados. Continue rolando para chegar lá.

(Imagem de crédito: Jacopo M. Raule / Getty Images for Valentino)

(Imagem de crédito: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images for Valentino)

(Crédito da imagem: Daniele Venturelli / Getty Images for Valentino)

Em Elsa Hosk: Blazer Valentino Garavani, jeans, luvas, meias, sandálias de couro Ladycrush 85 (US $ 1070) e Provisões de couro de nappa média superestrela viva (US $ 3190)

Compre um jeans chique largo com pernas largas

Agolde Jeans de jamas de Ren Rise Wide

Levi’s Hetero -Cenk Jean do tornozelo

Reforma Jeans grandes em todo o peso.

Agir Jean com um tornozelo na metade do SAIG

E outras histórias Jean Reacadré

Compre meias de renda para usar com jeans de colheita

Jungina de salto alto Meias de tripulação de renda fonada

Hastes Meias de peixe floral

Meias suecas Rosa na renda do joelho