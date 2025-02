Esta fragrância Zara £ 30 é essencialmente um código de trapaça para se sentir muito caro

Quando pensamos nos melhores perfumes do mercado, nossas mentes frequentemente vagam por esses perfumes de luxo de Chanel, Dior e Jo Malone London. Não me interpretem mal, tive a sorte de tentar muitos perfumes dessas marcas e posso confirmar que eles valem completamente a mídia. No entanto, eu realmente acho que você não precisa gastar uma fortuna para se sentir caro.

Na verdade, passei a maior parte da minha carreira procurando os melhores perfumes acessíveis e encontrei jóias escondidas ao longo do caminho. As lojas High Street são particularmente boas para cheiros caros com um orçamento, e eu sempre me aprofro nos aromas da M&S e outras histórias de perfume para amigos e familiares. Dito isto, há uma loja específica que criou uma gama incrível de perfumes luxuosos, e a maioria deles custa menos de 30 libras. Sim, estou falando de perfumes de Zara.

Se você leu nossa visão geral dos melhores perfumes da Zara, saberá que há tantos perfumes chiques oferecidos, mas se você quiser se sentir como seu rico alter-ego, deve experimentar a madeira de ébano. Criado com Jo Malone CBE, é facilmente o perfume Zara com o cheiro mais caro de todos os tempos, e cada vez que eu o uso, as pessoas sempre me complementam no meu perfume. Intrigado para descobrir mais? Continue rolando para o meu exame completo …

Zara Ebony Wood, examinada por um editor

O que o Zara Ebony sente?

Primeiro de tudo, você provavelmente quer saber como é esse perfume. Ele chamou minha atenção pela primeira vez porque eu não tinha feito nada assim antes, e essa singularidade definitivamente aumenta seu apelo. Abre com notas de toranja picante e pimenta rosa picante, antes de secar em uma rica base de café e um terrível vetiver.

Ele tem um aroma arborizado quente e sofisticado que persiste o dia todo. Para mim, cheira a uma mulher elegante em Paris, vagando pelos Champs-Élysées com um saco de Birkin jogado em seu braço.

Como mencionado acima, isso faz parte da gama de perfumes Zara que foram criados com Jo Malone CBE, fundador da Jo Loves. Todos esses perfumes parecem tão altos, mas é certamente o perfume notável da coleção.

Zara Ebony Wood é longa?

Uma coisa que realmente me impressionou nesse perfume é a duração da duração. Eu o esgorei pela primeira vez na minha roupa de manhã antes do trabalho, e eu sempre podia sentir no meu suéter no dia seguinte dia (Sim, realmente). Graças às notas ricas e emocionantes, este perfume tem uma projeção poderosa de perfume e persiste lindamente na pele.

O veredicto

No geral, desde que tentei esse perfume, recomendei a todos aqueles que conheço. Se você tivesse que ir e me pedir para adivinhar de onde vem esse perfume, eu certamente acho que é o designer. Por apenas £ 30, você realmente não pode dar errado. Cheira luxuoso, dura o dia todo, e um pouco percorre um longo caminho. Zara, você é superado.

Compre Zara Ebony Wood

Zara Ebony Wood Eau de Parfum Observações -chave: Toranja, cipreste, pimenta rosa, café, patchouli e vetiver.

Compre Zara X Jo Malone CBE Perfumes

Zara Vigilante de Nova York Observações -chave: Cardamomo, Jasmim e Sandalwood. Se você gosta de perfumes arborizados, você pode querer experimentar Nova York vigorosamente. Este perfume fresco, picante e vibratório captura perfeitamente a energia da cidade que nunca dorme.

Zara Amalfi Sunray Eau de Parfum Observações -chave: Bergamot, mandarim, flor de laranja e almíscar. Sonhando com o verão? Deixe este perfume picante, edificando você transportar para dias mais quentes.

Zara Olfativo/ n 04 moda Londres eau de parfum Observações -chave: Bergamot, rosa e almíscar. Floral, almíscar, fresco e elegante ao mesmo tempo, este perfume é lindamente complexo e completamente cativante.

Zara Água de maca de água aquosa Observações -chave: Bergamot, Neroli, Sábio, Mint, Basílio e Musk. Se os aromas frescos e herbáceos são o que você gosta, você precisa conhecer o vestido de aquarela Zara.

Zara Cativante Paris Eau de Parfum Observações -chave: Pear, rosa e almíscar. Inspirado na cidade do amor, esta fragrância romântica mistura uma pêra macia com uma rosa em pó e um almíscar quente.

Zara Flor de flor de laranjeira Observações -chave: Bergamot, flor de laranja, neroli e ylang-yang. Como o próprio nome sugere, esse perfume cítrico começa com bergamota fresca e flor laranja, enquanto um coração neroli acrescenta um toque claro e claro.