Esta marca para o frio merece um lugar na lista de embalagem da sua viagem de esqui

Sou editora de moda, então você provavelmente pode adivinhar qual é minha principal prioridade em uma viagem de esqui. Não, não se trata de correr pela pista de diamante negro mais difícil, mas de usar uma roupa de esqui (ou après-ski) chique o suficiente para um dia dentro ou fora das pistas, é claro. Meu encontro? A Face Norte. A marca é conhecida por seus equipamentos de esqui práticos e modernos. Você deve ter conhecido a marca graças ao seu conteúdo ultraviral Jaqueta Nuptse retrô 1996 ($ 330), que foi visto em todas as It girl. Sua ampla seleção de itens prontos para esquiar é igualmente chique. Com jaquetas isoladas, botas de neve e muito mais, a The North Face torna super fácil montar uma lista de embalagem estilosa para uma viagem de esqui. Continue navegando para navegar em nossa seleção de esquis da marca.

A Face Norte Jaqueta Lenado

A Face Norte Calça Lenado

A Face Norte Sapatas de tração ThermoBall

A Face Norte Chapéu forrado com pom pom de pele Oh Mega

A Face Norte Botas Impermeáveis ​​Chilkat V 400

A Face Norte Jaqueta Isolada Freedom

A Face Norte Babadores isolados Freedom

A Face Norte Calças Isoladas Freedom

A Face Norte Luvas de esqui de Montana

A Face Norte Jaqueta Dragline

A Face Norte Babadores de dragline

A Face Norte Botas médias Yukiona

A Face Norte Lindas calças