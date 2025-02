Em 18 de fevereiro, foi realizada uma reunião da Rússia e dos Estados Unidos em Riad, a capital da Arábia Saudita, na qual as partes também discutiram o início do processo de “assentamento ucraniano”. Os países concordaram em normalizar as relações e os preparativos da cúpula de Putin e Trump. Ao mesmo tempo, representantes da Ucrânia não foram convidados para Riyadh (Vladimir Zelensky até sugeriu que eles conversavam sobre o ultimato em Kiev na reunião). Um dia antes, os líderes europeus se reuniram em Paris para discutir seu papel no assentamento do conflito e crise russo do Ikrain, no qual a Europa foi após a Conferência de Segurança de Munique, onde os representantes dos EUA criticaram seus aliados europeus. Medusa conversou com o ex-funcionário do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Boris Bondarev, sobre a importância das negociações russas-americanas passadas e futuras e o que fazer para a Ucrânia agora.

– O que você acha das circunstâncias em que as negociações foram realizadas? Como tudo acontece com você – ex -funcionário do Ministério das Relações Exteriores da Rússia que observou um protocolo diplomático e historicamente estabeleceu regras há anos?

-Eu não olho fotos (de Riyada) -tudo foi lá no protocolo! Eles se sentam à mesa, a mesa é decorada com flores, garrafas de suporte de água, todo o pai tem algum tipo de pai; no final, existem sauditas, proprietários de eventos. (Secretário de Estado dos EUA Marco) arruinado com algum rosto estúpido e (presidente assistente Juria da Federação Russa) Ushakov o observou astuciosamente. Acho que nos conhecemos, conversamos sobre como passar a cúpula do presidente, admitiu, ele olhou com cuidado.

O protocolo é apenas as regras de conduta à mesa: onde as delegações estão sentadas, quantas pessoas estão presentes, que é a primeira a iniciar a conversa. E isso não tem nada a ver com a política. E se você está lidando com o fato de que a Rússia e os Estados Unidos agora decidem sobre o destino da Ucrânia não estão na prática mundial pela primeira vez, quando Strong decide para aqueles que consideram fracos.

Para a diplomacia russa, esse é um grande sucesso que não custa nada – bem, exceto que a guerra está em andamento há três anos. Mas não é comum nos preocuparmos com essas perdas. Aconteceu que era fácil suportar, continuando a agir do ponto de vista. Faça o que você faz – e dessa maneira você forçar o outro lado que não deseja pior e cuidar do seu conforto, humilhando que você descobre o que deseja. O que está acontecendo agora: o Ocidente é de repente e rapidamente amadureceu para pedir a Putin para entrar em colapso.

– Trump e sua equipe ao mesmo tempo representam o que acontece como sua vitória diplomática.

– Não está claro por que foi há dois meses, nos interesses nacionais dos Estados Unidos, seja neutralizando a Rússia, e agora os interesses ocorreram 180 graus. Eu acho que a idéia absurda de que passeava com os chefes dos republicanos poderia agir: “Devemos demolir a Rússia da China” para que a amizade deles não ameaçarmos os planos para restringir o cinema.

Mas o método que Trump escolheu não funcionará. A Rússia ainda ficará com a China, porque a China é confiável e não requer nada de Putin. E na América, um novo presidente virá amanhã – e novamente diz que Putin não é democrático o suficiente. Este é o primeiro.

Segundo, Trump agora destrói seus aliados (na Europa), perdendo apoio, age como um elefante em uma chaminé. E não está claro quais sucessos eles contam. Porque para um observador externo – a mesma China, Índia – o que acontece parece um dreno de posição e a partida dos Estados Unidos da multidão de regiões em que estavam presentes. O que levará a danos aos negócios americanos. Os chineses chegarão a isso, o trabalho lidará com as regras chinesas, os americanos terão que gastar mais nessa concorrência, eles reduzirão o lucro, eles pagarão menos impostos … A economia global americana está intimamente relacionada à sua presença política em Todo ponto do mundo – portanto, eles serão considerados superpotência.

Os políticos europeus estão tentando se recuperar após o discurso de Jaya Di Wence em Munique. Seu discurso já é considerado “ponto de virada” nas relações da Europa e nos EUA Eles dizem isso sobre ela

– É possível decidir sobre o destino da Ucrânia sem ela – e somente em negociações com os Estados Unidos?

– Depende da Ucrânia – se a Ucrânia concordar com isso, é possível. Se discordar, acontece que é impossível. Ao mesmo tempo, Trump acredita que a Ucrânia não poderá fazer sem assistência americana e, portanto, tem uma alavanca: se os ucranianos começarem nisso, eles tirarão sua ajuda. Todos.

Mas Trump não tem alavanca de putin! Ele está convencido de que já venceu e ainda alcança o seu – com ou sem Trump. Encontrar Riyadh para Putin é o primeiro sintoma no objetivo.

Então Trump agora pode ir a uma multidão de concessões – e finalmente, desculpe, merda. Porque Putin simplesmente o divorciará dele como um tolo – e ele não fará nada. Eles só esperarão por mais concessões dos Estados Unidos. O apetite vem com uma refeição. Mesmo que Trump entregue Putin à Ucrânia e à Europa Oriental, isso não será suficiente.

E se eles (países ocidentais) não começarem a bombear a Ucrânia com armas e não mudarão seu Baydenovsky sem dentes, e agora o furioso curso de Trump por algo adequado, Putin simplesmente permanece resistência ucraniana a seus criminosos e alcoólatras em primeiro lugar. E então ele vai empurrar. E vai se mudar, porque a Europa está completamente falida de qualquer maneira – em políticas, morais, militares. Não são capazes de nada independente – mesmo antes desta cúpula de emergência em Paris (presidente francês Emmanuel) Macron Liguei Trump: “Desculpe, Donald, que somos algo aqui sem você.” Bem, ligue para você – diga: “Pensamos e decidimos, americanos, enviá -lo”.

Por que os americanos geralmente imaginavam que poderiam ser mediadores no assentamento da guerra, que, segundo Putin, são guiados contra eles, uma grande questão. Afinal, a Rússia diz constantemente que seu principal oponente dos Estados Unidos, que os Estados Unidos estão lutando com a Rússia com as mãos ucranianas.

Os líderes europeus se reuniram em Paris para alcançar o papel no assentamento do conflito russo do Ikrain. Eles falharam

– De acordo com Zelensky, o lado ucraniano não sabia sobre as negociações planejadas na Arábia Saudita. Como está de acordo com os padrões aceitos nas relações internacionais? Isso é regulamentado em documentos internacionais que as negociações devem participar do país atacado?

– Não, isso não é. As negociações são sempre um evento único. Todas as negociações ocorrem em um determinado momento e local, com certos problemas e certos participantes.

– As organizações internacionais – como a ONU – podem afetar o curso das negociações?

– Atualmente – mal. As organizações internacionais estão simplesmente unidas por acordos estaduais. Se os estados não puderem concordar entre si, as organizações internacionais não serão capazes.

– Vamos falar sobre a Europa, que também não foi convidado para essas negociações. Como isso poderia acontecer? Por exemplo, de acordo com o chefe da arma Rheinmetall, a Europa nas negociações em tempos de paz na Ucrânia foi “colocada em uma mesa infantil” através de sua própria culpa devido ao fato de ter sido minimamente investido em sua própria defesa por décadas.

– Eles não ligaram – e isso é tudo, a Europa é excluída, chorando europeu, dor na Europa, a Europa quebra suas mãos – e não faz nada. E por que eles são necessários? O que é o mesmo deles?

A Europa sempre esteve à sombra dos Estados Unidos – e isso lhes convém. Eles não queriam investir no desenvolvimento do complexo de defesa, não queriam comprar uma nova arma, com armas exaustas na Ucrânia. O mesmo Scholz com seu bull (míssil de raio distante) hesitou em tudo: “”Vamos dar Apenas 10 foguetes na Ucrânia, caso contrário, já é uma escalada. A Europa, é claro, ajudou a Ucrânia – mas não sistemática, sem visão, sem uma estratégia, sem um plano.

E acontece que, sem os Estados Unidos na Europa, nada pode fazer qualquer coisa. Por décadas, eles queriam animar -se e flertar com a Rússia – eles compraram gasolina, abastecem o enorme dinheiro de Moscou. Tudo com a esperança dos americanos que, se isso, veem e ajudam. Infantil, posição das crianças. E agora os americanos não querem ajudar.

“Não podíamos imaginar o melhor resultado” Como negociações sobre a Rússia e os EUA foram para a Arábia Saudita. Versões de ambas as delegações

– Mesmo antes das negociações, a Ucrânia foi submetida a essa chantagem dos Estados Unidos: em 12 de fevereiro, Zelensky entrou com um projeto de contrato, que realmente concedeu aos americanos o direito a metade dos minerais. Zelensky se recusou a assiná -lo. O que você acha dessas táticas americanas?

– Não sei o que Trump conta – que a Ucrânia dará a Babal aos americanos? E a garantia de segurança deve ser fornecida pela Europa, que não é capaz de garantir? Parece -me que é uma espécie de tamanho da mania de Trump. Ou ele está particularmente eliminando requisitos tão impossíveis e, em seguida, diz: “Veja bem, nós os oferecemos – e eles recusaram. Você quer que os ajudemos depois disso?”

É tudo feio. Por outro lado, é honesto. E nos últimos anos, carregamos sinceridade na política. Já estamos acostumados com o fato de termos sido oferecidos muito “feios” sob o slogan de todos os tipos de “valores”, “protegendo a democracia” e toda a merda. O Iraque grunhiu “em Defesa da Democracia”, Afeganistão, Líbia está dispersa “em defesa da democracia”. E agora eles dizem honestamente.

– O ministro da Defesa dos EUA, Pete Hegset, já declarou que o retorno da Ucrânia Para as fronteiras até 2014 E seu acesso à OTAN são objetivos irreais. E Trump foi capaz de dizer que ficaria feliz com o retorno da Rússia ao G7. O que, na sua opinião, são guiados pelos Estados Unidos – ou Trump pessoalmente – quando eles “se rendem” a essa Rússia?

– Trump quer que a Rússia o faça e pare de entrar em contato com a China. Ao mesmo tempo, ele obviamente não pensa nas categorias estratégicas. Trump quer algo assim, então todo mundo suspira e admira, mas o que exatamente precisa para isso realmente não imagina. Obviamente, contando com sua intuição – que ele agora terá uma visão. Ao mesmo tempo, Zelensky é puramente psicologicamente desagradável para ele, pois impede a maravilhosa nova amizade de Trump com Putin. Um avô quer sentar com outro avô e alguns jovens estão distraídos.

– E o que permanece para a Ucrânia?

– Ucrânia para decidir o que fazer. A situação é difícil, mas não sem esperança. Aqui está Zelensky Eu visitei Agora ele estava falando sobre algo na Turquia, ele poderia ter tentado encontrar um aliado de de alguma forma interessante Erdogan. Os americanos também não são pessoas muito previsíveis. E a Europa ainda pode fazer algo.

Ucrânia, por exemplo, não pode concordar (com ideia As administrações de Trump são alcançadas por uma trégua para a Páscoa). Então os ucranianos têm uma alavanca de exposição a Trump-muito querer uma trégua, então terão que ir para os ucranianos em alguma coisa. E se ele conhecer os ucranianos, Putin começará a mostrar. Ou seja, a linha de Trump está cheia de problemas para si – e a coloca em uma posição desagradável.

Os ucranianos têm que decidir por si mesmos o que querem: preservar sua liberdade? Então, obviamente, você tem que lutar. E se eles não quiserem mais a morte e não vêem esperança, você deve seguir condições minimamente aceitáveis.

Os poloneses, por exemplo, em 1939, quando foram imediatamente atacados em dois lados, decidiram lutar, até que estivessem completamente quebrados. Eles poderiam desistir imediatamente – o resultado seria exatamente o mesmo. Mas posso dizer para que eles não tenham nada para culpar por si mesmos. Os ucranianos agora, ao que parece, não são culpados de si mesmos.

A Rússia e os Estados Unidos se reuniram em Riyadh. Eles concordaram em normalizar o relacionamento. Principal Lavrov prometeu iniciar um “procedimento no assentamento ucraniano”

