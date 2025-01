Esta polêmica tendência de biquínis gerou comentários de Lisa no Instagram

A logomania foi uma das maiores tendências do final dos anos 1990 e início dos anos 2000. Os monogramas de designers estavam estampados em quase tudo que você pudesse imaginar, desde bolsas e cintos até jaquetas e chapéus. Um quarto de século depois, a tendência recusa-se a perder força, mesmo com a ascensão do luxo discreto.

Caso em questão: Lisa, do Blackpink, acaba de compartilhar fotos de férias tropicais, onde vestiu um biquíni com o logotipo da Louis Vuitton. Sua escolha de um maiô revelador com um logotipo atraente deixou os comentaristas divididos, mas não há dúvida de que sua postagem no Instagram está se tornando viral, com 9 milhões de curtidas e mais de 70.000 comentários.

Os amantes da moda parecem estar divididos em dois campos hoje em dia: os que gostam do chamativo e os que apostam em um mundo sem logotipos. Como acontece com qualquer outro dilema da moda, não existe resposta certa ou errada. É sempre uma questão de usar o que você gosta e se sente confortável.

