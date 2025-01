Esta tendência de cor da bolsa é mais chique do que preta, bordô e marrom

Eu quase sempre vou com a opção negra em relação a investimentos significativos e modificados. Esta não é exatamente uma declaração chocante –Eu sei-Mas digo porque me mudei recentemente do meu padrão. Dois meses atrás, voei para Londres, segui uma rota de dois horas em Paris, pulei em um táxi para a loja Alaïa na Rue de Marignan fora da avenida. bolsa que não era preta. Era azul marinho e, se eu for honesto, é mais chique do que qualquer uma das minhas malas pretas. O inferno também é mais chique do que todas as minhas outras cores de bolsa, incluindo marrom e cor da bordô.

Curiosamente, apesar do planejamento de uma viagem de um dia a Paris com o único objetivo de comprar uma bolsa de Teckel, finalmente voltei para casa em Nova York com uma bolsa que não pretendia comprar. Eu tinha feito todos os tipos de pesquisa e, a partir disso, decidi investir em um bolso de Daim de Bourgogne, o Teckel. No entanto, quando o parceiro de vendas me disse que ele estava completamente exausto e o preto era a única cor restante em estoque, imediatamente ampliei minha pesquisa. Foi nesse ponto que coloquei meus olhos na versão maior da bolsa de ombro, o couro Nobuck Nobuck original. Assim, a decisão foi tomada.

Eu nunca tinha planejado comprar uma bolsa no neutro não preto, apesar de ser uma cor que eu uso muito regularmente nas minhas roupas. Borgonha, creme e tons de marrom? Claro, mas nunca a Marinha. Depois de possuir, comecei a cavar a tonalidade da bolsa, percebendo rapidamente que muitas marcas de moda trocaram cores tradicionais pela Marinha em 2025. Balsas famosas na cabeça do novo ano, incluindo os Styles Lauren e Sardine de Bottega Veneta e As silhuetas Edith e a meia lua de la Row.

No entanto, os criadores de luxo não eram os únicos a se atualizar. Etiquetas mais acessíveis, como Polo Ralph Lauren, Longchamp e Coach, lançaram bolsas azuis da Marinha, e Madewell, J.Crew e Mango também estão a bordo.

Basta dizer que me senti justificado e mais pronto do que nunca para mostrar minha escolha de cor de bolsa não tradicional o mais rápido possível. Se você também se sentir inspirado para adicionar algo diferente à sua coleção de bolsas, continue rolando. Todas as bolsas azuis da Marinha mais chiques podem ser encontradas e compradas abaixo.

Compre bolsas azuis marinhas:

Madewell x Agmes Bolsa Lennox As pessoas da moda de Nova York tentam marcar esta bolsa Rabat para a colaboração de Madewell com Agmes. O equipamento é de morrer.

Alaïa Teckel Medium Suede Strap Bag Você pode realmente me culpar por horas de horas fora das horas para proteger esta bolsa azul perfeita?

TREINADOR Bolsa Cassie Crossbody 17 Sei que as bolsas de ombro são práticas, mas eu certamente usaria isso como o vapor alto alto, com muito mais frequência.

Quadro de longo prazo Caso de cosméticos dobrando Eu sei, eu sei – não é exatamente uma bolsa, mas acho que deveria ser.

Bottega Veneta Pequeno Bagnder A cor se torna ainda mais bonita quando é combinada com os cronogramas de textura intricciato de bottega veneta.

Cidadãos da humanidade Bolsa Boho

Derramar Saco de balde construído -Naplack Agora é uma bolsa para admirar.

A linha Edith Leather Tote

MANGA Mini Mini Shopper Daim Prepare -se para muito e muitas perguntas sobre de onde vem esta bolsa.

TRABALHO TOTE DE CUSTURA PRIVADA Eu nunca vi uma sacola mais bonita, nunca.

Polo Ralph Lauren Id pequenos sacos pequenos Eu vi essa bolsa de pólo em pelo menos 10 mulheres chiques em Nova York nesta semana.

Madewell A bolsa de balde médio essencial Você não pode vê -los nesta foto, mas os pregos desta bolsa são chiques de nível superior.

Bottega Veneta Cadeia de sardinha O ouro e a Marinha vão tão bem juntos.

Armadura A bolsa de simetria 26 Eu penso muito sobre os sacos de simetria de Savette – provavelmente Também bastante.

Esta bolsa de alça superior fornece vibrações bem -sucedidas. Ei, Spotify, joga “bem -sucedido” de Ariana Grande.

A linha Grande bolsa de parque de couro N / S Sua bolsa de trabalho se tornou muito mais chique.

Clare V. Little Claudine Bag

Khaite Bolsa de ombro de camurça bobbi Para sua noite de inverno seguinte.

para temer Berkeley em camurça e bolsa de ombro de couro As sacolas de camurça de J.Crew são de elite, especialmente considerando seus preços.

Chanel Portfólio de Lamb Granarie no canal Um clássico comprovado.

Derramar Tout em garrafa de lã forrada com couro A bolsa de fim de semana mais elegante que você nunca encontrará.

Saint Laurent Os 5 a 7 flexíveis Cada celebridade bem vestida tem esta bolsa. Posso ser o próximo?

MANGA Bolsa de couro

Loewe Pressione uma pequena bolsa de ombro de couro coberta com um canal de corrente É a cadeia de dinheiro para mim.

TREINADOR Saco de ombro de 20 gabarito com shortpoint O tecido aveludado é tão luxuoso e inverno.

Chloe Kerala 25 Bolsa de ombro de couro Eu estou apaixonado. Mais alguém?