Esta tendência de cores elegantes e elegantes roubou silenciosamente o espetáculo em Baftas

Em relação às cores, algumas parecem mais caras que outras. É um fato. Com a elegância reinando como uma estética de moda importante em 2025, não deve surpreender que os looks que vimos no BAFTA Film Awards 2025 reflitam isso de uma maneira ou de outra.

Embora houvesse muitos conjuntos que fluíam cristais e aderindo a tons de tapetes vermelhos de volta como uma prata metálica e um clássico preto, não pude deixar de notar muitos dos melhores looks explorados em uma paleta pálida, com tons de sorvete que lembra aqueles que vimos nas encostas da primavera / verão de 2025 servem como uma alternativa elegante. Agora, eu sempre estarei lá para um vestido rosa bastante pálido, mas, para mim, os olhares mais impressionantes foram aqueles que exploraram uma cor mais nicho: verde -mousse do mar.

A espuma do mar é uma sombra verde delicada com tons azuis e, embora seja simplesmente incrível, é uma cor relativamente rara, ambas as aparências no tapete vermelho e no mercado. Pode ser por isso que os participantes Saoirse Ronan e as roupas do BAFTA de Stacy Martin me pararam no meio da rolagem.

O ator Ronan optou por um vestido simples de estilo de coluna na sombra refinada, escolhendo o Accessoiris com uma saraivada correspondente e um lábio de coral confrontado. Ao adotar uma abordagem diferente, o ator de seu colega Martin selecionou uma criação perolada em vários níveis de Louis Vuitton, que foi feita ainda mais primavera com a adição de padrões florais suaves.

Associado nas últimas coleções de Roksanda, Dior e Chloé, é uma cor que estamos prontos para ver muito mais desta temporada. Role abaixo para ver minha modificação das melhores peças para comprar agora para usar a tendência fresca e cara.

