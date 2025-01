Esta tendência do manto dos anos 70 estava no meu "Não compre" Liste até Bella, Lila e Taylor mudarem de idéia

Como cômoda minimalista, eu costumo manter peças simples, especialmente no inverno. Minhas opções de roupas ao ar livre geralmente correm entre um único casaco de lã no peito, um bombardeiro de couro macio e um topper em cabelos curtos. Então, você raramente me pegará com algo ousado como um casaco de pênis. É até que eu veja três celebridades de tendência com estilos totalmente diferentes, balançando algumas semanas um do outro.

Então, o que é um casaco de trilha de centavo? É uma jaqueta intermediária com cisalhamento no colarinho e pulsos. Seu nome foi inspirado no grupo fictício de Rock Penny Lane, interpretado por Kate Hudson no filme de 2000 Quase famoso. O estilo foi amplamente visto e conhecido durante os primeiros Aughts, mas ele renovou Taylor Swift, que usava uma versão vermelha de Charlotte Simone em uma partida de futebol em dezembro.

(Imagem de crédito: Getty Images)

Em Taylor Swift: Charlotte Simone Banca de Lulu (US $ 506); Chapéu Chanel; Manolo Blahnik Bot de camurça de Lina (US $ 1595); Bolsa

Alguns meses depois, o modelo Lila Moss foi visto em Paris com uma versão preta em Shearling por Charlotte Simone. Ela o associou a jeans com pernas retas pretas e botas pretas, criando uma atmosfera monocromática elegante. Mas as observações não pararam por aí. Mais recentemente, Bella Hadid foi vista saindo em Nova York em um helicóptero com a roupa de viagem mais chique: um casaco Dolce & Gabbana Penny Lane, usado como um vestido, botas de joelho e uma bolsa esportiva. E, hoje, a Lyst publicou seu relatório do 424 Q4 2024, que incluiu um casaco de Penny Lane de Charlotte Simone, a marca amada por Moss e Swift Love. Fale sobre tempo.

(Crédito da imagem: imagem direta)

Quer você goste ou odeie, esse estilo de roupas ao ar livre inspirado em experiências vintage um grande renascimento – e isso faz sentido. Sua renovação coincide com o ressurgimento da estética maximalista de Alessandro Michele em Valentino e o retorno do vinagrete boho-chic a Chloé. Além disso, a silhueta maximalista se alinha aos sussurros da indústria, sugerindo que a era do “Luxo Calmo” poderia abrir espaço para um “luxo forte”.

(Crédito da imagem: backgrid)

Em Bella Hadid: Casaco Dolce & Gabbana; Botas Céline; Óculos de sol Chanel

Então, se você, como eu, é inspirado a adotar a confortável tendência da jaqueta cujas celebridades não podem ter o suficiente, continue lendo para nossa edição das melhores camadas de Penny Lane de Charlotte Simone e outros melhores designers.

Compre os melhores casacos de Penny Lane:

Tyler McGillivary Jaqueta de borda de couro sintética de conhaque Apresse -se – ele vende rapidamente!

Vintage recuperado Casaco longo marrom Você não pode superar esse preço.

Ser.o.ya Casaco de couro vegano roxanne Se uma garota da moda da moda fosse comprar um casaco de centavo, seria este.

EBay Casaco de pele vintage dos anos 70 Este é o que eu olho.

Susanna Chow Dorothy Suede Maxi Casat with Fur Dollow Eu sempre volto para Susanna Chow para seus casacos de declaração.

Charlotte Simone Charlotte Simone Harley Manteau Parece muito com o Charlotte Simone no relatório Q4 2024 do Lyst Index.

Mistura Jaqueta longa com Penny Lane Estilo com jeans largos e camiseta.