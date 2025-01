"Está tudo na cabeça": Jannik Sinner, Tam-Tam enlouqueceu para a final com Zverev

Leonardo Iannacci 25 de janeiro de 2025

Jannik, um ano depois. Janeiro de 2024: O jovem talentoso realizou o desempenho inesperado: vencer um golpe; Janeiro de 2025, o garoto que era rei se tornou amanhã de manhã (9h30, ao vivo nos canais do eurosport de Sky e Dazn e livre para o ar no Nove) para o terceiro Slam, o 19º torneio ATP, a 21ª vitória consecutiva em uma fila e fila para se confirmar ao campeão de tênis. Quanta água continuou sob a ponte e quantas emoções o garoto da sesto experimentou nesses doze meses, quanto ele ganhou e quanto sofreu com as acusações de doping que serão definitivamente esclarecidas em Lausanne em 16 de abril.

Enquanto isso, o melhor tenista italiano de todos os tempos chegou à final dos campeonatos pelo segundo ano consecutivo Aberto da Austrália E ele fez isso à sua maneira: destruindo o tênis com a esquerda Ben SheltonNúmero 22 da semeadura.

O americano foi difícil no primeiro tempo, não aproveitou dois pontos definidos e só perdeu no tiebreak, mas depois contratou a bandeira branca usual à luz do bombardeio básico de linha do pecador, que terminou com um duplo 6-2 E agora aparece antes da partida decisiva com Sasha Zverev, que está muito próximo da forma ideal e cresce após alguns passes fracassados ​​nas primeiras rodadas e, especialmente, após a doença que o fez tremer contra Rune na rodada de 16 anos.





«Domingo é sempre um dia especial para uma final, senti tensão e algumas cólicas e é por isso que pedi um tempo limite médico e a ajuda do fisioterapeuta. No entanto, eu me forcei a ficar calmo em algumas passagens delicadas e, depois desse primeiro conjunto complicado, resolvi a semifinal “, disse ele no final. Com apenas 23 anos e 163 dias, o pecador é o tenista mais jovem de Melbourne tem duas finais alcançadas desde 1992-93, então Jim Courier Ele conseguiu 22 anos e 167 dias.





Sasha ZverevNúmero 2 no ranking, é um oponente contra quem Jannik venceu dois jogos e quatro perdidos, embora o alemão nunca tenha vencido um golpe e tenha perdido a partida decisiva contra Thiem (US Open 2020) e contra Nadal (Roland Garros 2022). «Com Sasha, será um desafio mental, nos conhecemos bem e será difícil para nós dois. Também será uma competição física, porque se você estiver em campo por mais de três horas, como ontem, sentirá o esforço. Também por causa do calor australiano “, diz Jannik, que, de acordo com as casas de apostas, começa como um grande favorito”. .

No entanto, um sabor muito saboroso da final entre Sinner e Zverev é o ato final dos duplos em que dois jogadores italianos estão no concreto da arena Rod Laver: Andrea Vavassori um Simone Bolelli Eles vão para o campo por volta das 11h. Contra o finlandês Harri Heliovaara e os britânicos Hendrik Patten Eles estão procurando a empresa depois que isso não funcionou aqui no ano passado em Melbourne. Ao vencer, eles se tornariam o terceiro casal italiano que foi triunfo em um major desde então Pietrangeli-Sirola Al Roland Garros 1959 E Bolelli-Fognini No Aberto da Austrália 2015. Simone e Andrea jogaram 31 torneios juntos e conquistaram quatro títulos no circuito ATP: em Buenos Aires, Halle e Pequim em 2024, em Adelaide em 2025 e o Aberto da Austrália seria a cereja no bolo para eles .

Em uma vitória para o pecador e a dupla italiana, a Itália seria o primeiro país com três campeões em três com os homens desde 1995, então André Agassi e o casal Jared Palmer/Richey Reneberg Fez os EUA ótimos. Uma confirmação para a Italtennis que terá 11 tenistas entre os 100 primeiros no novo ranking ATP.