Estação de Delhi Station Stampede: 18 mortos quando Mahakumbh Rush leva ao pânico. O que sabemos até agora em 10 pontos

Pelo menos 18 pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas em uma debandada na estação de trem de Nova Délhi na noite de sábado, enquanto os peregrinos esperavam para embarcar nos trens do Maha Kumbh Mela de 2025.

“18 pessoas, incluindo 14 mulheres, perderam a vida na debandada que aconteceu ontem por volta das 10 da tarde na estação de trem de Nova Délhi”, disse a polícia de Delhi, informou a ANI.

Estação ferroviária de Delhi debandada: o que sabemos até agora 1) Quando ocorreu o incidente? O incidente ocorreu por volta das 22h em duas plataformas, enquanto os passageiros esperavam para se dirigir aos trens para a cidade de Prayagraj, onde o festival Maha Kumbh 2025 é comemorado.

2) Conta de testemunha ocular “As pessoas estavam correndo pelas plataformas, e havia uma situação caótica que levou as pessoas a cair umas com as outras”, disse um homem que viu Ani Stampede.

3) O que o cuidador de Delhi CM disse O principal ministro do cuidador de Delhi, Atishi, expressou suas condolências às famílias das vítimas, afirmando que elas foram informadas do trágico incidente. Atishi chegou ao Hospital LNJP para oferecer apoio às famílias das vítimas da trágica debandada na estação de trem de Nova Délhi.

Atishi publicou em X: “A morte trágica dos devotos que vão a Maha Kumbh no acidente na estação de trem de Nova Délhi é extremamente triste e de partir o coração. Ele conheceu as famílias das vítimas no Hospital LNJP. Muitas pessoas também são feridas, cujo tratamento está entrando.

4) PM Modi Express Angustia no debandado da estação de trem de Nova Délhi “Incentivado pela debandada na estação de trem de Nova Délhi. Meus pensamentos estão com todos aqueles que perderam seus entes queridos”, disse o primeiro -ministro Narendra Modi em X.

5) StampEx da estação de trem de Nova Délhi: Sonda ordenada As autoridades ordenaram uma investigação sobre o incidente e disseram que a situação estava agora sob controle. Em um comunicado, o Ministério da Ferrovia disse que uma investigação de alto nível foi ordenada sobre o “infeliz incidente”.

6) O Congresso condena o centro da NDLS Stampede

No domingo, o Presidente do Congresso, Mallikarjun Khargea, um ataque contundente no centro de The Stampede na estação de trem de Nova Délhi, exigindo transparência e responsabilidade em tais situações. Ele solicitou uma disseminação imediata do número exato de mortes e ferimentos e forneceu informações sobre as pessoas desaparecidas do centro.

7) laços ativados por congestionamento na plataforma 14, diz DCP KPS ​​Malhotra

De acordo com a ferrovia anexa do Comissário de Polícia (DCP), KPS Malhotra, o incidente ocorreu quando muitos passageiros se reuniram na plataforma nº 14, onde a expressão de Prayagraj estava estacionada. Além disso, os atrasos nos resultados do Swatantrata Senani Express e Bhubaneshwar Rajdhani levaram a um maior congestionamento nas plataformas 12, 13 e 14.

8) Ministros da União de Amit Shah, Rajnath Singh, Gadkari Express Pain O Ministro do Interior da União, Amit Shah, o ministro da Defesa Rajnath Singh e Nova Délhi no sábado.

9) Delhi LG VK Saxena diz ‘Monitoramento de operações constantes’ O tenente governador de Delhi, VK Saxena, expressou uma dor profunda pela perda de vidas e ferimentos causada por uma debandada na estação de trem de Nova Délhi.

A LG disse que está monitorando pessoalmente as operações para garantir que todas as medidas necessárias estejam sendo tomadas para apoiar as famílias afetadas.

Para garantir cuidados médicos rápidos, a LG Saxena disse que todos os hospitais da região foram colocados em alerta máximo para abordar emergências relacionadas.

10) Vítimas feridas pelo NDLS Stampede tratado no Hospital LNJP Após a trágica debandada na estação de trem de Nova Délhi, muitas pessoas feridas foram imediatamente levadas para o Hospital Lok Nayak Jai Prakash (LNJP) em Nova Délhi.

Fonte