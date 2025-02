Estação de trem de Nova Délhi: de IA às áreas de espera: como o plano ferroviário da Índia

A Indian Railways planeja revisar certas regras e incorporar inteligência artificial para a administração de multidões após a estação de debandada na estação de trem de Nova Délhi no sábado, o New18 relatou citar as pessoas conscientes do assunto.

O desenvolvimento recente ocorre depois que 18 pessoas, incluindo nove mulheres e cinco crianças, foram mortas depois de um carimbo em Prayagraj, Uttar Pradesh.

Áreas de retenção permanentes Após o trágico incidente, a Indian Railways decidiu criar áreas de retenção permanentes em quase 60 estações ferroviárias em todo o país.

As estações ferroviárias com uma pegada mais alta durante os principais eventos foram selecionadas como áreas de retenção permanentes. Atualmente, as principais estações ferroviárias estão testemunhando uma avalanche de passageiros para Maha Kumbh Mela 2025.

Uso de inteligência artificial A Indian Railways usará as mais recentes tecnologias, como a Inteligência Artificial (AI), para a administração da multidão e a crise, de acordo com o relatório citando as pessoas cientes do assunto.

Além disso, as ferrovias indianas realizarão uma campanha especial para identificar as causas por trás de tais incidentes e evitá -la no futuro. As opiniões de passageiros, coolies e comerciantes serão levados em consideração para esta campanha.

Pare a venda de ingressos das 16 às 23:00 As autoridades da estação de trem de Nova Délhi prenderam a venda de ingressos às 16h às 23h para a próxima semana após o incidente. Essa medida foi tomada para gerenciar a multidão na estação.

O que levou a uma situação de debandada na estação de trem de Nova Délhi? O motivo do incidente de debandada foi a confusão sobre dois trens para Prayagraj, de acordo com a polícia de Delhi. No entanto, algumas testemunhas oculares disseram que o anúncio da mudança de plataforma no último minuto para um trem especial para Prayagraj foi a causa por trás do revés, segundo o relatório.

De acordo com um relatório de consulta, a causa da situação de debandada foi um anúncio de um trem especial para Maha Kumbh Mela 2025 e um aumento repentino na venda de ingressos para Prayagraj.

As ferrovias indianas formaram um comitê de alto nível de dois membros para investigar o assunto. O comitê inclui Narsingh Deo, principal diretor comercial da Northern Railway e Pankaj Gangwar, comissário de segurança da Northern Railway. Ele pediu imagens em vídeo da estação de trem de Nova Délhi.

