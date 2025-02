Estação de trem de Nova Délhi: multidões enormes, falta de presença policial levou ao caos, digamos testemunhas oculares

Pelo menos 18 pessoas foram mortas na noite de sábado em uma debandada que explodiu na estação de trem de Nova Délhi devido a uma grande onda de devotos que procuraram alcançar Prayagraj pelo Maha Kumbh Mela em andamento. O StampEx, que foi mais de 10 feridas, ocorreu no número de plataforma 14 e 15.

De acordo com as testemunhas oculares, a debandada ocorreu quando o Magadh Express atingiu a plataforma número 15 antes da saída programada. Os passageiros tentaram entrar em diferentes treinadores com força, o que resultou na debandada.

Enquanto as ferrovias disseram que havia acordos adequados e trens adicionais em seu lugar para administrar a multidão de fim de semana que estava indo para Prayagraj e outras partes do país, as testemunhas oculares disseram que havia uma grande multidão que saiu do controle e ele afirmou que lá afirmou que lá Não era pessoal da polícia para administrar a situação.

Várias pessoas, incluindo aquelas que chegaram à estação que acompanhavam seus entes queridos para oraragraj, bem como aqueles que vieram vê -los, ficaram presos na debandada.

Um dos coolies que trabalhava na estação, que era uma testemunha ocular da debandada, disse que havia um mar de multidão no número de plataforma 12, 13, 14 e 15 e não havia espaço para caminhar até lá.

“Quando a debandada explodiu, nossos colegas correram para ajudar as pessoas. Houve um grande choque. Ajudamos a tirar as pessoas dos outros. Até tiramos alguns corpos”, disse Coolie.

“O povo do governo ferroviário chegou depois de um tempo. Ajudamos muitas pessoas. A situação era controlada depois de um tempo”, disse ele.

Pappu de Bihar, que perdeu a mãe -no trágico incidente, disse que poderia ter sido salvo se tivesse recebido atenção médica oportuna.

“Por volta das 21h, o tolo estourou. Não havia presença policial lá. A situação era tão ruim que ninguém poderia ajudar a plataforma mais uma plataforma 15, disse ele.

Ele disse que um trem estacionado em uma plataforma já estava cheio, mas as pessoas ainda estavam tentando escalar, o que levou ao caos.

Outro peregrino a caminho de Prayagraj disse à TV da Índia Today que a debandada começou a partir das escadas na plataforma número 14 e muitas pessoas caíram no chão e foram esmagadas. “Meu marido também caiu, mas levamos a tempo e salvamos. Tínhamos um ingresso reservado, mas não conseguimos embarcar no trem”, disse a mulher.

“Algumas pessoas atravessaram a ferrovia e tentaram embarcar no trem do lado errado, enquanto as pessoas ainda eram difíceis de sair da própria plataforma”, disse outra testemunha ocular, que perdeu o trem.

Dos 18 que morreram, nove eram mulheres, enquanto quatro homens e cinco filhos perderam a vida.

O Centro e o Governo do Cuidador Delhi garantiram que pessoas de todos os assistentes, com o tenente -governador VK Saxena ordenando às autoridades que garantissem operações sem problemas na estação e ordenem que os hospitais tomem os acordos apropriados para o tratamento dos feridos.