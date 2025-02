Estado, Serviços Ministeriais retomam as penalidades de pressão máxima sobre o comércio de petróleo no Irã no Irã

O Departamento de Estado dos EUA e o Ministério das Finanças retomaram o que eles descrevem como sanções de “pressão máxima” contra o comércio de petróleo “obscuro” no Irã na segunda -feira, pois a tensão entre Teerã e Washington permanece alta depois que o presidente Donald Trump entrou no posto passado por último mês.

O Departamento de Estado identificou 16 organizações e navios, parte de uma “rede de instalações de entrega ilegal” que “escurecem e enganam seu papel no cobrança e no transporte de petróleo iraniano para vender compradores na Ásia”, disse o porta -voz Tammy Bruce em comunicado por escrito.

O Departamento de Estado, juntamente com o Ministério das Finanças do Ministério dos Estrangeiros (OFAC) do Ministério das Finanças, sanciona simultaneamente um total de 22 pessoas e identifica 13 navios “como propriedade bloqueada em várias jurisdições por sua participação na indústria de petróleo do Irã”, ” estão “ele diz no comunicado.

Bruce disse que a rede obscura participou de “entregou dezenas de milhões de barris de petróleo bruto no valor de centenas de milhões de dólares”.

“A ação de hoje é um passo inicial para implementar a campanha do presidente Trump pela pressão máxima sobre o regime iraniano”, disse ela. “Ele viola os esforços do Irã para acumular a receita do petróleo para financiar as atividades de terroristas”.

As sanções que enfrentam sanções incluem corretores de petróleo nos Emirados Árabes Unidos e em Hong Kong, operadores de navios -tanque e gerentes na Índia e na República Popular Chinesa, a empresa iraniana iraniana iraniana, cujas operações ajudam a financiar atividades, disse o OFAC em comunicado.

O Secretário do Ministério das Finanças, Scott Bensten, disse que os Estados Unidos continuarão a identificar e sair depois de qualquer pessoa que esteja envolvida na rede ilegal com o Irã.

“O Irã continua a confiar em uma rede obscura de navios, transportadores e corretores para facilitar as vendas de petróleo e financiar suas atividades desestabilizadoras”, disse Beshen em comunicado por escrito. “Os Estados Unidos usarão todas as nossas ferramentas disponíveis para se concentrar em todos os aspectos da cadeia de suprimentos de petróleo no Irã. Qualquer pessoa envolvida no petróleo iraniano corre um risco significativo de sanções”.

Depois que Trump assinou uma ordem executiva para restaurar a campanha este mês, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Aragchi, disse que “a pressão máxima é um experimento malsucedido e sua experiência levará novamente a outro fracasso”.

O retorno da campanha de pressão máxima ocorre quando a tensão explode no Oriente Médio entre apoiado pelo Irã Hamas e Israel e a conexão gelada de Teerã com Washington sob o governo Trump.

O Departamento de Justiça dos EUA do ano passado acusou a República Islâmica de tentar matar Trump, provavelmente em vingança por uma greve de guerra que eliminou o IRGC Qassem Soleimani General em 2020. No entanto, Holt em Teerã.

As autoridades iranianas também passaram a todos os esforços nos Estados Unidos para limitar suas ambições nucleares.

Benjamin Wyntal, da Fox News Digital, contribuiu para este relatório.