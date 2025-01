Estados Unidos relatam primeira morte humana relacionada à gripe aviária na Louisiana | Notícias do mundo

Os Estados Unidos registraram sua primeira morte humana por gripe aviária, de acordo com o Departamento de Saúde da Louisiana. O paciente tinha mais de 65 anos e apresentava condições médicas subjacentes.

Em comunicado, o Departamento de Saúde da Louisiana disse: “O Departamento de Saúde da Louisiana relata que o paciente que foi hospitalizado com o primeiro caso humano de gripe aviária altamente patogênica (HPAI), ou H5N1, na Louisiana e nos Estados Unidos morreu. “.

O paciente contraiu o H5N1 após exposição a uma combinação de um bando não comercial de quintal e aves selvagens. A extensa investigação de saúde pública do Departamento de Saúde da Louisiana não identificou nenhum caso adicional de H5N1 ou evidência de transmissão entre humanos. Este paciente continua sendo o único caso humano de H5N1 na Louisiana, de acordo com o comunicado.

A declaração dizia: “O Departamento expressa suas mais profundas condolências à família e amigos do paciente enquanto lamentam a perda de seu ente querido. Devido à confidencialidade do paciente e ao respeito pela família, esta será a última atualização sobre o paciente”.

Segundo o comunicado, o atual risco de saúde pública para o público em geral permanece baixo. No entanto, as pessoas que trabalham com pássaros, aves ou vacas, ou que têm exposição recreativa a eles, correm maior risco.

O Departamento de Saúde da Louisiana disse que a melhor maneira de proteger você e sua família do H5N1 é evitar fontes de exposição. Ele disse ainda: “Isso significa evitar o contato direto com aves selvagens e outros animais infectados ou suspeitos de estarem infectados com o vírus da gripe aviária”.

De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, um total de 66 casos humanos de gripe aviária foram relatados nos Estados Unidos.

Dez estados dos EUA que relataram casos de gripe aviária são: Califórnia, Colorado, Iowa, Louisiana, Michigan, Oregon, Missouri, Washington, Wisconsin e Texas. O caso relatado na Louisiana foi o primeiro caso de gripe aviária H5N1 nos EUA que foi associado à exposição a um rebanho de quintal.