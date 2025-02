O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que poderia encontrar o presidente russo Vladimir Putin para iniciar conversas para encerrar a guerra da Ucrânia. Enquanto isso, o Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, chegou à Arábia Saudita na segunda -feira antes das conversas esperadas com funcionários da Rússia que visam terminar a guerra de quase três anos de Moscou na Ucrânia.

A recente interação entre autoridades americanas na Rússia terá como objetivo organizar uma reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin, Reuters disse que citou o representante americano Michael McCaul. A localização da reunião oficial da Rússia dos Estados Unidos colocou no Centro de Conversões de Paz da Guerra da Ucrânia.

Autoridades da Rússia dos Estados Unidos para se encontrarem na Arábia Saudita O principal diplomata dos Estados Unidos, Rubio, se reunirá com autoridades russas na Arábia Saudita, juntamente com o consultor de segurança nacional de Trump, Mike Waltz, e o enviado da Casa Branca do Oriente Médio Steve Witkoff, informou a Reuters citando Fuentes.

No entanto, não há informações oficiais sobre as autoridades russas envolvidas na reunião. A localização da interação americana-Rusa colocou no Centro para as conversas de paz da Guerra da Ucrânia.

Por que a Arábia Saudita é a localização das conversas da Rússia nos Estados Unidos sobre a Guerra da Ucrânia? De acordo com um relatório da CNN, Donald Trump defendeu abertamente a Arábia Saudita desempenhando um papel fundamental nas negociações entre a Rússia e a Ucrânia durante a guerra atual. A Arábia Saudita tem sido uma parte essencial da política externa dos Estados Unidos.

A Arábia Saudita é um membro -chave da Organização dos Países de Exportação de Petróleo (OPEP). Devido à sua influência em áreas como energia e geopolítica, desfrute de fortes laços com a Rússia.

Outra razão pela qual o herdeiro príncipe da Arábia Saudita Mohammed bin Salman é o principal negociador é suas relações cordiais com o presidente ucraniano Volodomyr Zelenskyy. Ele participou de vários swaps de prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia nos últimos anos.

Ucrânia não comparece a conversas de paz na Arábia Saudita Nenhuma delegação ucraniana se juntará à reunião americana da Rússia na Arábia Saudita, informou a BBC, citando Fuentes. No entanto, Donald Trump afirmou que as conversas da Paz da Rússia-Ucrânia envolverão Volodymyr Zelenskiy.

“Ele estará envolvido, sim”, disse Trump no domingo em resposta às perguntas dos jornalistas sobre a participação de Volodymyr Zelenskiy nas conversas de paz da Ucrânia.

As recentes conversas entre os funcionários dos Estados Unidos na Rússia chegaram dias depois que Donald Trump ordenou que os altos funcionários iniciassem negociações sobre a guerra depois de falar com o presidente russo Vladimir Putin ao telefone. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu repetidamente encerrar a guerra da Rússia-Ucrânia durante sua campanha presidencial no ano passado.

